Met het WK als zijn ultieme doelstelling is het stilaan ‘moneytime’ voor Noa Lang

Scrollen door de sociale media van Lang levert altijd leuke beelden op. Saai wordt het nooit met de Nederlander. Zijn liefde voor Club Brugge, Ajax, voetbal in het algemeen. Met daarbij quotes die vaak zijn gemoedstoestand weergeven.

‘I go harder when the odds are against me. Gods plan!’ En: ‘Loved, hated, never ignored!’ Of: ‘The highs wouldn’t feel good without the lows’

Oktober 2022 zit hij in zo’n low. Maar de Nederlander is klaar om de komende weken belangrijk te zijn voor blauw-zwart - dat hebben zijn laatste invalbeurten bewezen. Het WK in Qatar als ultieme doelstelling, hij zit in de voorselectie van Louis van Gaal. Alleen is de vraag: krijgt Lang de kans om zich in de komende (top)wedstrijden te bewijzen van Hoefkens?

Beeld Photo News

Attitude na Atlético

Anderhalve week geleden zat hij niet in de selectie voor de topper in Anderlecht. Thuisgelaten door zijn coach. Die daarmee een signaal wilde geven. “Niemand is belangrijker dan de ploeg.”

Hoefkens was niet blij met de attitude van Lang na de kwalificatie op het veld van Atlético Madrid. Toen de flankaanvaller net als in thuiswedstrijd tegen de Spanjaarden - hij moest maar blijven warmlopen - niet mocht invallen. In het Metropolitano ging hij niet meevieren met de fans en negeerde hij het verplichte loopnummer voor de invallers.

Lang was teleurgesteld, kon en wilde zijn gevoelens niet verstoppen. Zonder daarbij over de schreef te gaan. Hij hield zijn emoties onder controle. Hoefkens gaf later mee dat zijn speler “geduldig” moest zijn. “Ik weet dat het voor hem niet eenvoudig is. Hij heeft teruggeknokt na zijn blessure. Maar de ploeg stond er. Ik verander niet om te veranderen. Met zijn status is dat niet vanzelfsprekend en ik begrijp dat hij de dingen in vraag stelt. Het is dan aan mij om duidelijk te zijn.”

Het was op zijn minst een turbulente zomer voor Lang. Hij dacht te vertrekken, geraakte op het verkeerde moment geblesseerd en bleef uiteindelijk toch bij Club. Om aan 336 speelminuten te komen in de Jupiler Pro League - drie basisplaatsen, zes invalbeurten. In de Champions League zit Lang aan... nul minuten.

Beeld Photo News

Het verschil met vorig jaar is bijzonder groot. Toen de Nederlander een van de dragende krachten was in de Europese successen tegen PSG en RB Leipzig.

Hij was het uithangbord van een fris Club Brugge. En ook al was hij nadien niet altijd even sterk in de competitie, tijdens de play-offs zette hij de boel weer meer dan eens in de fik.

Zelf zei hij daarover: “Ik moest de mensen nog één keer laten zien wie de baas is.”

Een grijns volgde. En Lang voegde eraan toe. “Wanneer de play-offs beginnen, moet je er staan. Dat is voor de grote jongens. En ik denk dat ik dat zes wedstrijden lang getoond heb. Mensen doen alsof ik een minder seizoen heb gedraaid, maar daar ben ik het niet mee eens. Ik heb voor vijftien assists en negen goals gezorgd. Zelfs op een mindere dag creëer ik nog steeds de meeste kansen. En loop ik de meeste kilometers. Dat zien veel mensen niet. Oké, januari-februari was een kutperiode, maar mag het eventjes? Ik heb corona gehad, hartklachten na die boosterprik, buikgriep én problemen met de trainer.”

Dat was destijds Alfred Schreuder. Landgenoot van Lang. Iemand waarmee het al eens durfde te kletteren. Allebei mannen met een uitgesproken mening. “We hebben écht ruzie gehad. Geen vriendelijke dingen naar elkaar geroepen.” Zo ver is het met Hoefkens voorlopig nog niet gekomen. Hoewel Lang uiteraard niet blij is met de huidige gang van zaken. Hij is hongerig naar speeltijd, hongerig om zich te tonen. Al zeker op het allerhoogste niveau - vanavond tegen FC Porto is zo’n wedstrijd. En iemand met zijn kwaliteiten heeft altijd zijn plaats op het veld. Toch?

Hoe dan ook is zijn populariteit in Brugge niet tanende. De fans dragen Lang nog steeds op handen. Zien in hem de entertainer die hij ook in zichzelf ziet. “Mensen komen naar het stadion voor spelers zoals ik.”

Het zal straks, om 18u45, niet anders zijn.

Nog 540 minuten

Lang is een attractie. Hoopt dat ook te zijn in Qatar. Maar Hoefkens heeft al aangegeven dat hij “niet mag denken of bezig mag zijn met Noa zijn WK”. Het wereldkampioenschap start binnen 25 dagen - Nederland speelt op 21 november zijn eerste poulewedstrijd. Tot dan staan er voor Club Brugge nog zes matchen op het programma.

Beeld Photo News

Twee in de Champions League (FC Porto en Bayer Leverkusen), drie in de competitie (KV Oostende, AA Gent en Antwerp) en één in de beker (Patro Eisden Maasmechelen). Het is stilaan ‘moneytime’ voor de Nederlander. Hij heeft 540 minuten om Van Gaal ervan te overtuigen dat hij klaar is voor het WK. Als hij daar de kans toe krijgt tenminste. Aan zijn motivatie zal het alleszins niet liggen.

Wie scrollt door zijn sociale media, zal het volgende lezen: ‘Eyes on the prize, not the obstacles.’ Ogen op de prijs, niet op de obstakels.