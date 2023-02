Met het oog op de Giro heeft Evenepoel er een troef bij: zijn sprint bergop

Die rode trui is niet nodig om te beseffen dat Remco Evenepoel de leider is in deze UAE Tour. Aan zijn exploten in de waaierrit en ploegentijdrit kon geen enkele andere renner tippen. De dominantie is trouwens vakoverschrijdend. Meteen na de derde rit kwam de Deen Mikkel Bjerg van UAE Team Emirates zijn excuses aanbieden omdat hij tijdens de slotklim zonder opzet een por had uitgedeeld aan de wereldkampioen. Die toonde clementie.

Op de persconferentie probeerde Evenepoel de neuzen van de journalisten in de goede richting te plaatsen. “Op training in Argentinië klopte ik Yves Lampaert tijdens een sprintje. Zet daar maar in de titel!”

Of de sprint op de Jebel Jais straffer was dan die tegen zijn ploegmaat zullen we nooit weten. “Mijn wattagemeter werkte een hele dag niet.” Adam Yates en Aleksej Loetsenko, toppers in dat vakgebied, gaven op tweehonderd meter wel een seconde toe.

Na de Ronde van San Juan heeft Evenepoel hard gewerkt aan zijn intensiteit en explosief vermogen. Of zoals hij het zelf uitlegde: “Demarreren en die demarrage lang doortrekken.” Het bewijs is er. “Ik heb mezelf verbaasd. Ik klop hier toch rappe mannen. Dat was vroeger, zelfs tot eind vorig jaar, nooit gelukt.”

Het bewijst dat explosiviteit trainbaar is. “Ik heb van nature weinig explosieve spiervezels, maar door er hard op te werken word ik elk jaar iets sterker en explosiever. Op training kon ik al eens een puncher verslaan, ik ben blij dat het nu ook in een koers lukt. Het is prettig om vast te stellen dat ik steeds sneller word, maar het is geen hoofddoel en zal nooit mijn sterkste punt worden.”

Lekke banden

Het hoofddoel van Evenepoel is en blijft grote rondes winnen. Om dat in de Giro waar te maken, zal hij voorbij Primoz Roglic moeten. De eindsprint bergop is een wapen van de Sloveen, bijvoorbeeld om boniseconden te sprokkelen. Zou de kopman van Jumbo-Visma nu nog steeds met Evenepoel naar de streep durven?

Evenepoels sprint bergop was onvoldoende voor ritwinst. De Colombiaan Einer Rubio verzilverde zijn vroege demarrage op de Jebel Jais. “Hij kreeg bijna gratis vijftig seconden voorsprong. Als we sneller initiatief hadden genomen, dan kon ik sprinten voor ritwinst.” Dat was ook het plan bij Soudal-QuickStep. Helaas, zowel Louis Vervaeke als Pieter Serry reed lek op de slotklim.

Geen drie op drie voor Soudal-QuickStep. Rubio mocht juichen, zijn eerste profzege, precies op zijn 25ste verjaardag. Evenepoel: “Hij verdient het, maar ik ga vanavond toch eens langs zijn tafel passeren voor een stukje verjaardagscake.”