Met harde hand en veel tactische kennis leidde Vande Broek de Tigers naar succes

Ere wie ere toekomt: zonder Gert Vande Broek stonden de Yellow Tigers niet waar ze nu staan (achtste in Europa, dertiende op de wereldranking). Alleen is het de vraag of de Limburger er in zijn dertien jaar als bondscoach geen al te machiavellistische methodes op nahield.

In 2008 kreeg Gert Vande Broek de leiding bij de nationale ploeg, het begin van een succesverhaal. Op zijn cv stonden toen nog maar vier titels en acht bekers bij volleybalclub Asterix Kieldrecht, een job die hij in 2019 inruilde voor die van sportief adviseur. Hij installeerde een topsportmentaliteit en eiste engagement van de speelsters voor de nationale ploeg, wat voorheen toch ontbrak. Met de sterke lichting Yellow Tigers ging het snel crescendo, met brons op het EK van 2013 als apotheose. Hun elfde plek op het WK van 2014, hun beste resultaat ooit, deed dromen van de Spelen in Rio. Veel scheelde het niet.

Daarna verschenen de eerste barsten in het pantser van Vande Broek (54). Een zestal speelsters – niet toevallig de internationals die hem nu van emotioneel misbruik beschuldigden – waren in de winter van 2016 helemaal op hem uitgekeken. Hun manager vroeg Vande Broek op de man af om op te stappen. De bondscoach schrok van de revolte maar overleefde, met dank aan de federatie die hem 100 procent steunde. Volgens kwatongen was dat omdat Vande Broek als kabinetschef van gewezen sportminister Philippe Muyters (N-VA) mee aan de geldkraan zat wanneer de overheid subsidies toekende. Die functie bekleedt Vande Broek intussen niet meer.

“In eerste instantie was ik verontwaardigd en voelde ik me tekortgedaan”, reageerde Vande Broek destijds. “Ik moest aan de woorden van atletiektrainer Mon Vanden Eynde denken, van wie ik nog les kreeg: ‘Twee zaken moet je als coach nooit verwachten. Eén: dat je er rijk van wordt. En twee: dankbaarheid.’ Ik ben niet als een calimero gaan roepen of tweeten hoe verongelijkt ik me voelde, neen, ik heb dat binnenskamers gehouden.”

Vande Broek zei dat hij toen zélf overwoog om ontslag te nemen. “Heel ernstig zelfs. Het zou immoreel zijn om dat niet te doen. Maar ik heb het been stijf gehouden. Ontslag nemen terwijl we op één punt van de Spelen stonden, omdat minder dan vijf speelsters op mij uitgekeken waren? Om emotionele redenen? Ik vond dat ik dat niet verdiende.” Bovendien, zo gaf de bondscoach aan, had niet met alle speelsters een verbrand contact.

Nieuwe lichting

Toch was er wat gebroken. Het EK van 2017 ging hopeloos de mist in, het WK van 2018 werd niet bereikt. Meer en meer speelsters van de ‘oudere’ garde haakten af of lasten een break in. Vande Broek stelde zijn vertrouwen in de nieuwe lichting Tigers, onder wie Britt Herbots. Dat loonde.

Lise Van Hecke, nu aan de slag bij Vero Volley Monza: "Hij is echt wel een harde coach, maar ook een heel correcte." Beeld Photo News

Vande Broek, geprezen om zijn tactische kennis, kon altijd heel goed inschatten waar zijn speelsters toe in staat waren. Zo gaf hij in augustus 2019 geen stuiver voor de kansen van zijn Tigers om de Spelen van 2020 te halen. Hij stelde zich een realistischer doel: het WK van 2022. En zo geschiedde: over een jaar staat de nationale ploeg, voor het eerst sinds 2014, op dat beoogde WK.

De huidige generatie klaagt niet over psychisch grensoverschrijdend gedrag of over woede-uitbarstingen. Maar verhalen over zijn strenge aanpak zijn niet nieuw. Lise Van Hecke, zijn hoofdaanvalster in 2013, vertelde ooit aan Humo: “Hij is echt wel een harde coach, maar ook een heel correcte. Alleen duurt het een tijdje eer je dat inziet. Wanneer je als speelster van zestien met de grond gelijk wordt gemaakt, denk je altijd dat het over jou gaat en niet over jouw manier van spelen. Soms was ik daar zo ondersteboven van dat ik bang was om ’s anderendaags opnieuw te gaan trainen.”

Adviseur van Kompany

Vande Broek, die als bondscoach een contract van onbepaalde duur heeft, is ook prof op de faculteit bewegings- en revalidatiewetenschappen aan de KU Leuven. In die functie is hij intussen een referentie als het aankomt op leiderschap en coaching.

Niet toevallig kwam Vincent Kompany als beginnend trainer bij hem uit. Vande Broek: “Kompany vroeg me om inspirerende gesprekken te hebben over coaching. Hij is ongelooflijk leergierig en een halve workaholic. We spreken over zaken als: wat doe je met spelers die naast het team vallen, hoe zorg je ervoor dat spelers meer initiatief nemen…”

Het is paradoxaal dat een man die zó excelleert in de thematiek nu toch in opspraak komt.