Met fysieke kracht én techniek sluipt Gent naar de top

AA Gent speelde voor Nieuwjaar al gemiddeld twee duels per week. Vorige week begon het tegen Seraing aan een serie van acht wedstrijden in 25 dagen. Maar de manier waarop de Buffalo’s zich woensdag in Brugge presenteerden gaf aan dat zij zich fysiek weinig zorgen moeten maken.

“Dat heeft te maken met de voorbereiding en de maand januari”, vertelt coach Hein Vanhaezebrouck, die tijdens de winterstage in het Spaanse Oliva zelfs een oefensessie van drie uur inlaste. “Daar legden we de basis voor het drukke programma. Dat werpt nu zijn vruchten af. Niet iedereen was erbij tijdens onze winterstage. Sommigen waren weg voor de Africa Cup, anderen waren afwezig door covid. Maar de jongens die ziek waren hebben de programma’s van de anderen ingehaald. Onze fysieke staf kijkt dat goed na. Na de Africa Cup was het afwachten hoever die jongens stonden. Ze bleken allemaal behoorlijk goed gewerkt te hebben bij hun nationale ploeg. Zij waren dan ook snel weer inzetbaar.”

Sterke huurling

Vanhaezebrouck is er gerust in dat AA Gent op drie fronten kan strijden. “Fysiek moet het kunnen”, verzekert hij. “Mijn enige bekommernis zijn blessures in sommige delen van de ploeg. Daarom heb ik met Nieuwjaar gevraagd om nog bepaalde transfers te doen, maar we konden alleen een speler huren. We hebben Torunarigha gehaald zonder aankoopoptie, maar we zijn blij dat hij er is.”

De Duitse jeugdinternational integreerde zich uitstekend in de Gentse driemansdefensie. Met Torunarigha (1,91 meter), Ngadeu (1,90 meter) en Okumu (1,93 meter) beschikt AA Gent achteraan over drie torens. Sterk in de duels, uitstekend positiespel en zorgvuldig in het uitvoetballen. Okumu en Torunarigha behoren ook tot de snelste verdedigers van het land.

Met Laurent Depoitre (1,91 meter) heeft AA Gent vooraan een geweldenaar met goede voeten lopen. Fysieke paraatheid is één, AA Gent voegt daar fysieke présence aan toe, plus de techniek van Kums, Odjidja en Tissoudali. AA Gent lijkt klaar voor money time.