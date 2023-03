Met Füllkrug beschikt Duitsland weer over een ouderwetse doelpuntenmachine

Vier jaar geleden kondigde Werder Bremen de transfer van Niclas Füllkrug op sociale media aan met een foto van zijn tanden. Wie in Duitsland ‘Füllkrug’ zegt, denkt niet meteen aan zijn prestaties op het veld maar aan de tand die hij mist. ‘Lücke’ (holte) is zijn toepasselijke bijnaam.

En zeggen dat hij in de jeugd eens een tand van een ploegmaat in zijn voorhoofd kreeg na een duel op training. “Het was gestoord. Er werd gevreesd voor een bacteriële infectie, maar in het ziekenhuis hebben ze de tand verwijderd en de wonde helemaal schoongemaakt”, vertelde hij daar ooit over.

Füllkrug is een jongen met een apart verhaal. Vorig seizoen ontplofte hij nog in de Duitse tweede klasse, nu is hij topschutter in de Bundesliga met vijftien goals en titularis bij de nationale ploeg. Het kan verkeren. Hij is geen technisch verfijnde aanvaller, wel een garantie op goals.

Bondscoach Hansi Flick is fan en nam Füllkrug mee naar het WK in Qatar. In vijf matchen voor de nationale ploeg zit de spits aan vijf goals. “Füllkrug is speciaal. Hij zit vol zelfvertrouwen en brengt een positieve energie in de ploeg”, stelt Flick. Voetbalicoon Lothar Matthäus noemt Füllkrug de beste optie voorin. “We hebben altijd met zulke types gespeeld in de spits”, zegt ex-international Toni Kroos. “Flick weet dat die het verschil kunnen maken.”

Gomez weggedeemsterd

Eindelijk beschikt Duitsland weer over een doelpuntenmachine. Al sinds het internationale pensioen van topschutter aller tijden Miroslav Klose na het gewonnen WK in 2014 zijn de Duitsers op zoek naar een scorende nummer negen, naar iemand met présence in de zestienmeter.

Even leek Mario Gomez die rol in te vullen. Hij scoorde twee keer op het EK 2016, maar deemsterde nadien weg bij de nationale ploeg. Wat volgde, was een lange droogte. En dat voor een land met een spitsentraditie. Denk naast Klose ook aan Gerd Müller, Rudi Völler of Oliver Bierhoff.

Voor toenmalig bondscoach Joachim Löw was dat het grote vraagstuk: hoe vervang je Klose als Gomez niet langer thuis geeft? Mario Götze, Thomas Müller en Serge Gnabry mochten het proberen als valse negen. Stuk voor stuk topspelers, maar torinstinct? Neen, dat niet.

Timo Werner dan maar? Als hij fit is, dan speelt hij. Snelle, dynamische spits. Alleen is ook Werner geen killer – de YouTube-compilaties van zijn missers zijn niet op twee handen te tellen. Hij zit aan 24 goals in 56 interlands. Scoren op een groot toernooi lukte hem nog niet, in Qatar was hij geblesseerd.

Tijdelijke oplossing

Dat maakte dat Flick naar oplossingen moest zoeken. Enter Füllkrug, bij het grote publiek onbekend maar wel op dreef bij Werder Bremen. Hij integreerde zich snel en was meteen trefzeker. Met Füllkrug heeft Duitsland weer een goalgetter in de rangen. Een type-Klose, weliswaar met minder klasse. Van hem worden doelpunten verwacht.

Jammer genoeg voor de Duitsers is Füllkrug al dertig jaar. De toekomst is hij dus niet, een soort tussenpaus wel. Misschiel kan hij de fakkel doorgeven aan Dortmund-toptalent Youssoufa Moukoko (18). Afwachten hoe hij zich ontwikkelt.

De Rode Duivels weten in elk geval wie ze vanavond in de gaten moeten houden. Jan Vertonghen bijt zich maar beter vast in Füllkrug.