Met een ‘variabele voorhoede’ jaagt Bayern op zijn elfde titel op rij

Bayern München opent vanavond de Duitse competitie op het veld van Eintracht Frankfurt. Hoe zal de titelverdediger acteren zonder zijn doelpuntenmachine Robert Lewandowski?

Dat Bayern München ook in 2022-2023 kampioen zal worden, is de veiligste voorspelling in het voetbal. Der Rekordmeister won vorig seizoen probleemloos zijn tiende landstitel op rij, en deed dat naar eigen maatstaven niets eens met overmacht. De marge van acht punten op runner-up Borussia Dortmund lag ruim onder de gemiddelde voorsprong van 13,1 punten die het in de negen kampioensjaren daarvoor had op het nummer twee. Ondanks deze dominantie voelt Bayern München zich genoodzaakt tot een renovatie. Een grootscheepse, zelfs. De make-over is opvallend Nederlands getint.

Jarenlang was voorspelbaarheid de grote kracht van Bayern. Immers, weinig opponenten toonden dat de Beierse aanvalsmachine te stoppen was. Op de rechterflank lag Arjen Robben continu op de loer om met zijn gepatenteerde dribbelsolo en dito afstandsschot de verre hoek te zoeken. Op links schitterde de onberekenbare architect Franck Ribéry, terwijl loopwonder Thomas Müller altijd weer op de juiste plek rondom zijn drie medeaanvallers opdook. Maar het bouwwerk stond of viel bij de goals van de man in de punt.

In acht seizoenen bij Bayern schoot Robert Lewandowski er 344 in, goed voor een duizelingwekkend moyenne van 43 doelpunten per jaargang. Vooral in zijn laatste drie seizoenen stond geen maat meer op de Pool. Met 153 goals en 26 assists in zijn laatste 133 wedstrijden voor Bayern was de superspits gemiddeld eens per 64 speelminuten direct betrokken bij een doelpunt.

Maar nu is er geen plek meer voor Lewandowski. De spits vertrok met slaande deuren naar Barcelona – al werd de ruzie intussen bijgelegd met onder meer sportdirecteur Hasan Salihamidzic, beweert hij.

De greep van Nagelsmann

Nadat de eindwinst van 2020 werd gevolgd door twee ‘vroegtijdige’ uitschakelingen in de kwartfinales van de Champions League heeft Bayen besloten de sleutels volledig te overhandigen aan Julian Nagelsmann. De oefenmeester, met zijn 35 jaar slechts anderhalf jaar ouder dan de vertrokken sterspeler, leek zich in zijn eerste Beierse jaar nog te moeten schikken naar de huisregels en sterren van de club. Maar deze zomer is de invloed van Nagelsmann op het transferbeleid duidelijk zichtbaar.

Coach Julian Nagelsmann wisselt vaak van spelsysteem. Beeld ANP / EPA

Want de Duitse trainer ziet in het topvoetbal van de komende jaren geen plek meer weggelegd voor klassieke spitsen. Net als Liverpool en Manchester City wil Nagelsmann met een voorhoede spelen waar alle aanvallers met elkaar van positie kunnen wisselen. Vandaar dat de ‘opvolger’ van Lewandowski ook geen pure spits is. Sadio Mané (30) speelde in de voorbije zes seizoenen bij Liverpool 73 procent van zijn tijd als linksbuiten en 16 procent van de tijd als rechtsbuiten.

Toch is het de Senegalese aanvaller die Lewandowski zal vervangen in het basiselftal. Met Duitse ploeggenoten Müller (32), Serge Gnabry (27), Leroy Sané (26) en het supertalent Jamal Musiala (19) moet Mané continu in staat zijn om van rol en plek te wisselen.

Deze ‘variabele voorhoede’, zoals Nagelsmann het noemt, is nodig in zijn speelstijl. Bij RB Leipzig boekte de jonge trainer successen door te wisselen tussen een 3-5-2, 3-4-3, 4-2-2-2 en 4-2-4, dikwijls in één en dezelfde wedstrijd. De spelprincipes blijven gelijk, terwijl de posities en speelsystemen telkens van vorm veranderen. Op die manier wil Nagelsmann opponenten blijven verrassen, en niet op één zwakke plek in het tactische bouwwerk uitgebuit worden.

Nederlandse aankopen

Deze spelopvatting heeft natuurlijk veel gelijkenissen met het ‘totaalvoetbal’ waarmee het Nederlandse voetbal furore maakte vanaf de jaren zeventig. Net als bij het Oranje en Ajax uit die tijd is onder Nagelsmann de spits de eerste verdediger, en de doelman de eerste aanvaller. En dus is het niet geheel verwonderlijk dat Bayern nu op de Nederlandse tour gaat op de transfermarkt.

Met Noussair Mazraoui, die als A-junior nog op het middenveld speelde in de jeugdopleiding van Ajax, halen de Duitsers een bijzonder gewild soort rechtsback binnen. Immers, Mazraoui (24) is gespecialiseerd in het spelen ‘aan de binnenkant’. Waar aanvallend ingestelde vleugelverdedigers vroeger vooral aan de buitenkant van het veld zorgden voor overlappende loopacties bezit de Marokkaan juist de vereiste techniek en kalmte om als extra centrale middenvelder in te schuiven. Een cruciale kwaliteit voor een ploeg die in de as van het veld overtalsituaties rondom de bal wil creëren.

Ook pingelaar Ryan Gravenberch (20) werd van Ajax overgenomen om de spelopbouw van wat extra schwung en souplesse te voorzien.

Maar de met afstand grootste transfersom betaalde Bayern deze zomer voor Matthijs de Ligt (22). Een bedrag dat kan oplopen tot 77 miljoen euro heeft de Duitse grootmacht over voor de Nederlander. Want het risicovolle tempovoetbal dat Nagelsmann voor ogen heeft, kan alleen werken met een betrouwbare defensieve ruggengraat.