Met een nu al historische aanval bergop grijpt Pogacar de macht

Al in de achtste en negende etappe viel de Tour de France in de plooi. Het kan bijna niet anders of zijn overmacht moet de Sloveen Tadej Pogocar een nieuwe eindzege bezorgen.

Na ruim acht uur fietsen in de stromende, koude regen, verspreid over twee dagen in de Alpen, heeft Tadej Pogacar een duidelijk voorschot genomen op de eindzege in de Ronde van Frankrijk van 2021. Het weekend van zijn machtsgreep begon zaterdag met een memorabele aanval bergop. “Dat was een van de beste dagen van mijn carrière”, zei de 22-jarige Sloveen en Tour-winnaar van vorig jaar. Het leverde hem die dag de leiding op in het algemeen klassement, al na de achtste etappe.

Met de gele trui stevig om de schouders kon Pogacar een dag later op weg naar wintersportdorp Tignes in hetzelfde beestenweer voor een verdedigende houding kiezen. “Aanval is de beste verdediging”, vatte Pogacar zijn twee dagen in de bergen samen.

Billenknijpen

Beide dagen begon het te regenen zodra de renners van start gingen en hield het pas op als ze over de finish kwamen. Vooral in de afdalingen was het billenknijpen voor de renners. Niet alleen door de gladde haarspeldbochten, ook doordat verkleumde handen het remmen en sturen lastig maakten. Zeven renners kwamen te laat binnen, onder wie de Belg Loïc Vliegen, drie stapten af.

“Ik ben een paar minuten gestopt om droge kleren aan te trekken”, vertelde de Nederlander Bauke Mollema, die daarmee zijn klassementsambities om zeep hielp. “Ik wilde het niet koud krijgen want er komen nog twee weken aan.” Ook wereldkampioen Julian Alaphilippe hield even halt om droge kledij aan te doen.

De Australiër Ben O'Connor zegeviert in Tignes. Beeld BELGA

Zaterdag won Dylan Teuns van Bahrain-Victorious in Le Grand-Bornand en pakte zijn ploeggenoot Wout Poels de bolletjestrui voor de beste klimmer. “De eerste keer dat ik een trui in de Tour krijg”, zei de trotse Nederlander, die de Tour de France voor de negende keer rijdt. Een dag later moest Poels de bollen weer afstaan aan de ervaren Colombiaan Nairo Quintana in de negende rit, die op grote afstand van de rest werd gewonnen door Ben O’Connor van AG2R-Citroën.

“Het was een bizarre rit en de weersomstandigheden waren verschrikkelijk”, zei de 25-jarige Australiër O’Connor. Een tijdlang was hij zo ver vooruit dat hij virtueel in de gele trui reed. “Op zich is verlies van het geel niet erg”, vond Pogacar, die de trui pas één dag eerder in zijn loopbaan droeg, vorig jaar op de allerlaatste dag van de Tour. “Maar ik houd van die kleur.” In de laatste kilometers zette hij aan en pakte zelfverzekerd twee minuten terug op O’Connor. “En ik nam met mijn kleine aanval nog wat meer voorsprong op de concurrentie.”

Ineos gekraakt

Het was zaterdag op de Col de Romme, de voorlaatste klim van de dag, waar Pogacar mogelijk de Tour al besliste. Vooraf hadden hij en zijn UAE-ploeg besloten om daar een einde te maken aan de aanvalsgolven van andere ploegen zoals hij die in de etappe van vrijdag te verwerken kreeg en op ruim vijf minuten werd gereden. “Toen was iedereen tegen ons aan het koersen, nu was payback time. Als ik niets doe, blijft de rest elke dag tegen me rijden zoals vrijdag.”

Pogacar had het vooral op het (op papier) ijzersterke collectief van Ineos Grenadiers voorzien, dat met vier potentiële eindwinnaars aan de start van de Tour stond. Na een zware eerste week met valpartijen heeft Ineos er daar nog één van over, de Ecuadoriaan Richard Carapaz. “Ik merkte dat de Ineos-renners er niet best uitzagen en met elkaar aan het praten waren. Ik zei tegen mijn ploeggenoten: ‘Laten we ze breken.’” Daarop zette UAE-renner Davide Formolo zich op de kop van de groep-Pogacar, ging ongenadig hard op de pedalen staan, trok zichzelf met een van pijn vertrokken gezicht uit elkaar, waarna de ene na de andere favoriet loste. Daarna ging Pogacar er volgens plan vandoor op ruim dertig kilometer van de aankomst.

Tadej Pogacar staat stevig in het geel. "Ik nam met mijn kleine aanval nog wat meer voorsprong op de concurrentie." Beeld BELGA

Wat volgde was een aanval die Tour-veteranen meteen als historisch bestempelden. Pogacar passeerde de ene na andere renner van de groep van achttien vluchters die in het begin van de etappe de benen hadden genomen. Op de Col de la Colombière, de laatste klim, zag Poels Pogacar één keer, heel even. “Alsof een tgv voorbijkwam. Ik heb niet geprobeerd aan te pikken en ben mijn eigen tempo blijven rijden.”

De Sloveen reed de berg dan ook omhoog met zijn ketting op het buitenblad vooraan. Dat is hard rijden met een zware versnelling. Niet veel renners durven de inspanning aan. Pogacar wist dat hij dat kon, omdat hij dat vorig jaar in het Critérium du Dauphiné op dezelfde klim had geprobeerd.

In het algemeen klassement heeft Pogacar nu 2:01 voor op O’Connor en al meer dan vijf minuten op jongens als Uran, Vingegaard, Carapaz en Mas.

Alleen een val of coronabesmetting lijkt de Sloveen nog van het geel in Parijs af te houden. Dat hij alle spanning nu al uit deze Tour heeft gehaald? Pogacar is zich van geen kwaad bewust. “Ik heb de Tour niet doodgeslagen”, zei hij met een lach. En daarna volgden de bezweringsformules die de jonge Pogacar als kleine jongen op tv moet hebben gehoord. “Het is nog een lange weg, er kan nog van alles gebeuren. Vandaag was ik het, morgen misschien iemand anders. Het is nooit afgelopen voordat het afgelopen is.”