Met een ‘noodmiddenveld’ gaat Antwerp zondag de strijd aan met Club Brugge

In de laatste uren van de wintermercato haalde Antwerp met de twintigjarige Mandela Keita een extra middenvelder in huis. De tweevoudige belofte-international wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van OH Leuven.

Op papier lijkt Keita de meest voor de hand liggende man om Calvin Stengs de komende weken te vervangen. De naar Nelson Mandela genoemde Leuvenaar is een stevige jongen, die aardig kan meevoetballen. “Ik probeer een mix te zijn van N’Golo Kanté en Paul Pogba”, verkondigde Keita ooit.

Wat in zijn nadeel speelt, is dat hij nog niet veel ervaring heeft op het hoogste niveau (34 wedstrijden). En met Arthur Vermeeren heeft Antwerp al een piepkuiken in het centrum staan. Tegenover een geroutineerd middenveld als dat van Club Brugge kan die onervarenheid een nadeel blijken.

Bovendien ontbreekt het Keita aan wedstrijdritme. In de huidige campagne verzamelde hij 231 speelminuten en stond hij slechts twee keer in de basis.

Avontuurlijker

Wat als Mark van Bommel nu eens Christopher Scott in de ploeg dropte? De Duitse jeugdinternational kwam vorige zomer met mooie referenties over van Bayern München, maar werd wat afgeremd door blessures. Inmiddels is Scott weer fit en is hij een mogelijkheid op het middenveld. Scott zou een meer aanvallende optie zijn dan Keita.

Michel-Ange Balikwisha overhevelen van de flank naar het centrum zou natuurlijk ook kunnen, met dan bijvoorbeeld nieuwkomer Gyrano Kerk als winger. Loopvermogen heeft Balikwisha alleszins genoeg voor zo’n centrale rol. Vraag is alleen of een driehoek Vermeeren-Ekkelenkamp-Balikwisha niet te avontuurlijk is voor de komende twee topmatchen tegen Club Brugge en Racing Genk.

Aangezien hij niet veel centrale middenvelders meer heeft, kan Van Bommel er uiteraard voor kiezen om met eentje minder te beginnen. Een 4-4-2 met Vermeeren en Ekkelenkamp centraal, Balikwisha en Muja als flankmiddenvelders en het duo Kerk-Janssen in de spits: het zou eventueel kunnen. Op Westerlo, vlak voor Nieuwjaar, speelde Antwerp al eens met vier man op het middenveld en twee in de aanval (3-3 werd het toen). The Great Old voetbalde in het Kuipje best veel kansen bij elkaar, maar bleek kwetsbaar bij tegenprikken.

Het is een manier van spelen die Antwerp niet gewend is. Met slechts drie trainingsdagen tussen de bekermatch op Union en de confrontatie met Club Brugge is er weinig tijd om een dergelijke omslag tactisch te finetunen. Het lijkt dus weinig waarschijnlijk dat Van Bommel zondag op deze manier zal beginnen, al kan de 4-4-2 wel een plan B.