Met één long redt Campenaerts het niet in Le Samyn

Een ruwe diamant, zo werd Campenaerts door ploegleider Nikolas Maes omschreven na zijn vijfde plaats in de Omloop. Voor de start van Le Samyn was er al wat slijpwerk gedaan. “Er zit iets meer druk in mijn banden dan in de Omloop. Ik reed toen wel comfortabel over de kasseien, maar reed ook twee keer lek.”

Toen de koers losbarstte op 35 kilometer van de streep was Lotto-Soudal met vier man het best vertegenwoordigd in de kopgroep. Naast Campenaerts waren ook Cédric Beullens, Florian Vermeersch en Arnaud De Lie aanwezig.

Maes: “Door die meerderheid moesten we het gewicht van de vlucht dragen. Beullens offerde zich op. De Lie was onze sprinter, hij mocht eigenlijk niet mee zijn. Vermeersch had zich bezeerd aan de rug na een vroege val. Hij reed op halve kracht.”

Bleef over: Campenaerts. Ook hij kon excuses inroepen. Bij zijn val in de Omloop waren zijn ribben geraakt. “Zondag kon hij amper praten van de pijn”, wist zijn vader. “Tijdens de opwarming op de rollen voor de start had ik het lastig”, zei Campenaerts. “De ophitsende muziek in de bus sleurde mij erdoor.”

Gat dichtrijden

In de koers ging het wel wat harder dan op de rollen. “Ik rijd graag met de handen diep in de beugel, gecombineerd met buikademhaling, maar dat lukte niet. Ik kon amper ademen. Ik reed precies met slechts één long.”

Bovendien had het kwartet van Lotto-Soudal zich op twintig kilometer van de streep laten verrassen en moest Campenaerts in zijn eentje een inspanning doen richting de kopgroep van acht, die voor de zege zou strijden. Een inspanning die hij in de finale niet kon herhalen. Hij probeerde nog wel, op twee kilometer van de streep. “Het was mijn enige kans om te winnen. Als ik daar kon wegrijden, was het zo dicht bij de streep dat ik niet veel adem nodig had om het te redden.”

Campenaerts werd echter gecounterd door Dewulf en had in de sprint geen verhaal tegen Trentin. “Trentin was de beste. Hoe had ik kunnen winnen? Ik heb alles geprobeerd.”

Misschien was dat net het probleem. Na afloop legde Maes zijn poulain uit dat één goede aanval meer kans biedt dan vijf halve pogingen. “Campenaerts reed een goede koers, maar op deze gulzige manier wordt winnen moeilijk. Ach, ik zie dit als een nieuwe stap in het polijstwerk. De belangrijkste voorwaarde is er al: goede benen.” Nu de longen nog.