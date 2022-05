Met een hoofd vol bijgeloof naar ritzege in de Giro

Oldani maakte af waar zijn ploeg vroeg in de etappe mee begonnen was, door drie renners mee te hebben in een vroege vlucht. Bij die drie was ook Mathieu van der Poel.

“Zijn aanwezigheid was cruciaal”, zei Oldani, nadat hij in Genua languit op het asfalt was gaan liggen, kwestie van zijn eerste profzege goed te laten doordringen. “Vele ogen waren op hem gericht. Dat was een kans voor ons. We hebben het goed gespeeld, geloof ik.”

Oldani, die in een sprint met drie zijn landgenoot Rota en de Nederlander Leemreize versloeg, reed vorig jaar bij Lotto. Hij heet erg bijgelovig te zijn en daar kregen ze ook bij Lotto al mee te maken.

“We speelden met het zout dat op tafel stond”, vertelde Tim Wellens vorig jaar. “Voor een Italiaan is dat het ergste wat er is. Of neem die keer dat Oldani achter de brommer van zijn pa reed. Ze zagen een zwarte kat en ze zijn beiden gestopt tot de kat de weg was overgestoken. Als er iets gebeurt, moet hij zijn linkerteelbal aanraken, anders brengt het ongeluk. Dat gelooft hij echt. Gebeurt er iets slecht, moet hij met twee vingers een stuk metaal aanraken.”

In de strijd om de roze trui verandert er weinig. Juan Pedro Lopez voert het klassement nog altijd aan. Wilco Kelderman deed een goede zaak. De Nederlander van Bora-hansgrohe schoof mee in de vroege vlucht, finishte als zesde en greep acht minuten terug in het klassement. Hij won tien plaatsen en is nu dertiende, op 2:51 van de roze trui. Kelderman verloor elf minuten in de etappe naar de Blockhaus . (MG)