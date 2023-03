Met een gewaagde aanval voltooit Swings zijn palmares

Hij heeft zijn WK-goud eindelijk beet. Na zes pogingen schoot Bart Swings zaterdag raak in Heerenveen. Met dank aan trainer Jelle Spruyt, die hem overtuigde van zijn tactische plan in de finale van de massastart.

Olympisch goud had hij al. Europees goud ook. Het enige wat nog ontbrak op zijn erelijst was goud op het WK afstanden. Dat gaatje vulde hij zaterdag op in Heerenveen. Bart Swings gaf net als op de Winterspelen in Peking een masterclass in de massastart. Plannetje bedacht, plannetje uitgevoerd tot in de puntjes.

Eén vluchter raapte hij zelf op. Wat later ging hij, met nog 700 meter te gaan, er in zijn eentje vandoor. De concurrentie kreeg alleen nog zijn rug te zien. Schaatstempel Thialf werd er stil van. “Het was niet makkelijk”, zei de man uit Herent. “Het was al een tijdje geleden dat ik nog eens van zo ver in de aanval trok. Het is een gok om als eerste te gaan, maar er zijn niet veel mannen die zo lang zo hard kunnen rijden.”

Twijfels na halve finale

Hij klonk overtuigd in zijn praatje, terwijl hij eerder op de dag nog vol twijfels zat. Na zijn brons op de 5.000 meter had Swings samen met zijn trainer Jelle Spruyt een strategie uitgetekend. Na de halve finale in de massastart geloofde Swings er echter niet meer in. “Hij had zich donderdag helemaal gegeven op de 5.000 meter”, zei Spruyt, “want dát was het eigenlijke doel. Op de massastart heeft hij het hoogste al gewonnen. Beter dan olympisch goud kan niet. Bart wilde graag scoren op een klassieke afstand en dat lukte. Op vrijdag moest hij niet schaatsen.”

Dat dagje weg van het ijs bleek nadelig voor Swings. De spanning ging van de benen, met als resultaat dat de halve finale niet zo vlot verliep als Swings had gewild. Spruyt: “Hij had een akkefietje met een Duitser. Dat had slecht kunnen aflopen. Zijn eindsprint was ook niet wat het moest zijn. Bart werd ‘maar’ vierde. Ineens was hij niet meer zeker van ons plan. Hij vreesde dat hij zich zou opblazen als hij op 700 meter zou aanvallen. ‘En dan ben ik gezien.’ Hij wilde wachten tot op 500 meter van de meet.”

Swings sleept er nog een zesde plaats uit op de 1.500 meter. Beeld Photo News

Spruyt begreep de aarzeling van Swings wel. Maar net zo goed wist hij dat zijn atleet dan geen goud zou winnen. Spruyt wilde niet wijken en na een dutje in zijn appartement draaide Swings bij.

“In Peking lag Barts rondetijd op 23,4 seconden. Dan moet je niet bang zijn dat er veel volk kan volgen. Maar na de wereldbeker in Polen had hij last van zijn rechterknie. Overbelasting. We deden drie weken geen krachttraining, wat maakte dat hij nu rondjes van maximaal 23.8 kon rijden. Kijk, er zijn genoeg jongens die gedurende één rondje die snelheid wel halen. Twee, dat is een ander verhaal. Vandaar de keuze voor 700 meter.”

Het was een verrassende keuze, waar de Italiaan Andrea Giovannini zich alvast op miskeek. Hij moest met brons genoegen nemen. Ook de Nederlander Bart Hoolwerf (zilver) kraakte. Spruyt: “Hoolwerf kan die volle druk op de benen gedurende vier scherpe bochten op een snelle baan zoals in Thialf niet houden. Hij waaierde helemaal uit.” De concurrentie lag ko. Met de armen in de lucht kon Swings het goud claimen.

Hij had alles gegeven. Voor de 1.500 meter kon Swings zich gisteren nog een keer opladen. Hij werd zesde in 1:44.93 (zijn persoonlijk record bedraagt 1:42.48). Voor de 10.000 meter paste hij. “Of Bart nu eindelijk een sporttrofee verdient? Die had hij in 2022 al verdiend”, meent Spruyt. “Maar dat is niet waar hij het voor doet.”

Amerikaans fenomeen

De allergrootste held in Thialf was evenwel de achttienjarige Jordan Stolz, die als eerste schaatser op een WK afstanden drie individuele titels veroverde. De Amerikaan won de 1.500 meter in 1:43.59, voor olympisch kampioen Kjeld Nuis en titelverdediger Thomas Krol. In de afgelopen dagen was stolz ook al de beste op de 500 en 1.000 meter.

US Jordan Stolz competes in the 1500 meters men race at the ISU World Speed Skating Championships in Thialf arena in Heerenveen, on March 5, 2023. (Photo by Vincent Jannink / ANP / AFP) / Netherlands OUT Beeld AFP

Verschillende schaatsers waren dicht bij zo'n ‘treble’. De Nederlander Erben Wennemars pakte in 2003 goud op de 1.000 en 1.500 meter en brons op de 500 meter. Sven Kramer won drie keer drie titels op het WK afstanden, maar dat was inclusief de ploegachtervolging. In 2008 won hij naast goud op de 5.000 en 10.000 meter zilver op de 1.500 meter. De huidige Nederlandse bondscoach Rintje Ritsma won in 1997 goud op de 1.500 meter en de 5.000 meter en kwam toen tot zilver op de 10.000 meter.

De meeste Amerikanen bereiden zich op een groot kampioenschap voor op de hoog gelegen piste van Salt Lake City. Stolz, die opgroeide op een rendierboerderij, blijft liever dichter bij huis. De jongeman uit de staat Wisconsin schaatst doorgaans in Milwaukee, een kale hal met stroef ijs. Dat maakt de overstap naar het gladde ijs van de Thialf Arena, in de wintermaanden de thuisbasis van Swings, gemakkelijker.

Stolz was afgelopen maand al goed voor vijf wereldtitels op het WK voor junioren. Van de huidige generatie is hij de enige die in hetzelfde jaar titels bij junioren en senioren heeft behaald. Daardoor is de vergelijking met zijn legendarische landgenoot Eric Heiden snel gemaakt. Die deed dat in de jaren zeventig, toen er nog geen afstandskampioenschappen maar uitsluitend allroundtoernooien op het programma stonden.