Met één arm dribbelt Donato naar de basketbaltop: ‘Kijk naar mijn talent, niet naar mijn beperking’

Op internet worden filmpjes van zijn dunks, blocks en passes door miljoenen mensen bekeken. Schoolbasketballer Hansel Enmanuel Donato uit de Dominicaanse Republiek verloor als kind zijn linkerarm, maar heeft desondanks zijn zinnen gezet op een plekje in de profcompetitie NBA.

Onlangs verscheen Hansel Enmanuel Donato (18) in een promofilmpje van J. Cole, een van de bekendste Amerikaanse rappers van het moment. “Ze denken dat je het niet kunt”, klinkt de stem van de muzikant terwijl Donato de bal dribbelt en in de camera kijkt. “Ze zien een berg die te hoog is om te beklimmen. Maar ik geloof in jou.”

Ruim een jaar na zijn komst naar de Verenigde Staten heeft Donato meer dan een miljoen volgers op Instagram. Zijn verhaal is er typisch een waarvan de Amerikanen smullen: de underdog die grote tegenslag wist te overwinnen.

Donato groeide op in de Dominicaanse hoofdstad Santo Domingo. Zes jaar was hij toen hij bij het buitenspelen met vriendjes op een gammele muur van betonblokken klom. Toen die instortte, belandde een van de zware stenen op zijn linkerarm. Het duurde twee uur voordat hij kon worden bevrijd. De pezen in zijn arm bleken kapot, amputatie was noodzakelijk.

Utopie

Na zijn ongeluk vroeg Donato aan zijn vader, een voormalig professioneel basketballer, wanneer zijn arm weer zou aangroeien. “Ik wilde niets meer doen”, sprak hij vorig jaar tegen sportzender ESPN. “Ik kon mijn veters niet eens meer strikken.” Een bestaan als basketballer leek een utopie.

Nog nooit had Donato de sport beoefend toen hij jaren na zijn ongeluk, eenmaal berustend in zijn lot, een eerste poging waagde. In het begin kende hij moeite om zijn balans te bewaren, helde zijn lichaam naar één kant. Maar de jongen bleek talent te hebben. Hij kon veel met zijn rechterarm.

Donato leerde naar links te dribbelen door de bal achter zijn rug om te laten stuiteren, zoals hij nog altijd doet. Bij het schieten gebruikte hij het kleine, resterende deel van zijn linkerarm om aan te leggen. Het gaat hem goed af.

Ex-topspeler Shaquille O'Neal is een bewonderaar. "Mensen begrijpen niet hoe bijzonder Donato is." Beeld Mark Von Holden/Invision/AP

Vooral zijn uitzonderlijk atletisch vermogen sprong in het oog. Donato stelde eigenhandig filmpjes samen met spetterende dunks en watervlugge dribbels. De beelden bereikten een voormalig ploeggenoot van zijn vader, nu coach van het basketbalteam van middelbare school Life Christian Academy in de staat Florida. Die haalde Donato eind 2020 naar de VS.

“Ik wil dat mensen me zien als een grote speler, getalenteerd zoals veel anderen, en niet naar mijn beperking kijken”, sprak Donato in het interview met ESPN in zijn moedertaal Spaans.

De basketballer maakt indruk en zegt naar de NBA te willen. Een plek in de elitecompetitie, waar de kleinste zwakheden worden uitgebuit, lijkt te hoog gegrepen, maar een plek aan een basketbaluniversiteit behoort tot de mogelijkheden. Donato is bezig aan zijn laatste jaar op zijn middelbare school. In augustus kreeg hij een eerste en voorlopig enige aanbieding van een universiteit, die van Tennessee State.

Bijval krijgt hij van bekendheden uit de Amerikaanse basketbalwereld. “Mensen begrijpen niet hoe bijzonder Donato is”, oordeelde voormalig topspeler Shaquille O’Neal. “Hij verslaat de beste middelbare scholieren met één arm en krijgt nog altijd geen aanbiedingen.”

Voorgangers

Donato zou niet de eerste basketballer met een beperking zijn die het tot het hoogste amateurniveau schopt. De laatste die het deed was Zach Hodskins, die in 2014 een reserverol kreeg bij de universiteit van Florida. Ook hij mist een deel van een arm.

Een ander, Robert Whitaker Jr., lukte het om zijn geld te verdienen als basketballer. De Amerikaan zonder linkerarm speelde onder meer in China, Bolivia en Mexico.

In de grote Amerikaanse profcompetities waren in het verleden spelers met een beperking actief. De bekendste is honkballer Jim Abbott. De werper miste een deel van zijn rechteronderarm, maar speelde desondanks tien seizoenen in de MLB. In zijn loopbaan sloeg Abbott 154 homeruns. Bij het slaan klemde hij de knuppel tussen zijn linkerhand en het uiteinde van het restant van zijn rechterarm.

Niemand wist vooralsnog de NBA te bereiken met een ernstige beperking zoals die van Donato. De Dominicaan zou de eerste zijn. “Ergens in hun achterhoofd vragen de mensen die aan je twijfelen zich stiekem af hoe ver je kunt komen", richt rapper J. Cole zich in het promofilmpje tot Donato. “Het antwoord, mijn jongen, is aan jou.”