Met dribbelaar Adingra breekt Union moeilijke wedstrijden open

Een onopvallend debuut is niets voor Adingra (20). Ook bij zijn maidenmatch bij het Deense FC Nordsjaelland in april vorig jaar vond de Ivoriaan als invaller meteen de netten, goed voor de 2-2-gelijkmaker tegen FC Kopenhagen. In Denemarken zou hij in 40 matchen 12 keer scoren en 4 assists geven. De rekening is nu ook geopend bij Union — wát een beauty, die goal tegen STVV. Eerst een panna (bal door de benen van de tegenstander), dan twee scherpe kapbewegingen om verdedigers af te schudden, gevolgd door een prachtige afwerking in de winkelhaak.

Dat ruikt naar klasse en maakt dat hij vanavond tegen Charleroi op de tweede speeldag al wat in het vizier kan lopen. Union-speler Senne Lynen noemde hem al een goudhaantje. Op papier geldt hij als de duurste speler van Union. Moederclub Brighton betaalde deze zomer circa 8 miljoen euro aan Nordsjaelland.

Die Deense club beklaagt zich de samenwerking met de Right To Dream Academy in Ghana niet. Die voetbalschool is eind jaren negentig opgericht door ex-hoofdscout van Man United Tom Vernon en zoekt de beste talenten over heel West-Afrika, ook Adingra genoot er zijn opleiding. Sinds de oprichting stroomden al 114 spelers van Right to Dream naar profclubs over de hele wereld door.

Eén op één

Brighton vindt de Belgische hoofdklasse ideaal voor Adingra om zich te ontbolsteren. Net zoals de Japanner Kaoru Mitoma vorig seizoen: beide spelers hebben eenzelfde profiel als linkse flankaanvaller of linkerwingerback met snelheid, tuk op dribbels en schijnbewegingen. Bij zijn komst naar Brighton omschreef Adingra zichzelf zo: “Ik zoek graag de tegenstander één op één op. Ik hou ervan naar verdedigers te lopen en hen te verschalken. Ik kan scoren en assists geven om de ploeg te helpen.”

Volgens Dante Vanzeir heeft Union nood aan een type-Adingra. “Zijn individuele acties zijn fenomenaal. Met die extra kwaliteit kan hij een match zoals tegen STVV openbreken. Zulke jongens hebben we wel nodig in de ploeg.”

Al klinkt in de groep ook dat Adingra zijn individuele kwaliteiten nog ‘efficiënter’ met het teamspel moet combineren. Dat leest alsof hij soms nog te balverliefd is. “Simon is nog erg jong en zal zich nog wat moeten aanpassen”, zegt Vanzeir. “Het is niet abnormaal dat hij op dit moment nog wat individueel is. Hij komt van een andere ploeg. Mitoma begon vorig seizoen ook wat met de kop in de grond om maar te blijven gaan, maar heeft zich daarna heel goed aangepast. Bij Adingra zal die puzzel ook nog wat moeten klikken.”

Verbranden

De integratie van Adingra bij Union verloopt vlot, luidt het in de club. Adingra heet een rustige, stille jongen. Met zijn oudere landgenoot Lazare trof hij de ideale confrater om hem wegwijs in Brussel te maken. En de noden van het Europese voetbal leerde hij al bij Nordsjaelland. “Voor zijn jonge leeftijd vind ik hem al heel professioneel bezig met het vak voetbal”, zegt Uniontrainer Karel Geraerts. “Hij verzorgt zich goed en na zijn mooi debuut toonde hij deze week op training hetzelfde gedrag. Ik zag geen andere jongen, dat staat mij aan.”

Voetjes op de grond dus, maar mogelijk een attractie in spe in België? “Dat kan zeker”, zegt Geraerts. “Hij heeft me vorige week verteld dat hij bijna alleen maar mooie goals maakt. Maar we mogen niet vergeten dat hij pas twintig jaar is. We moeten hem dus tijd en krediet geven om af en toe een mindere wedstrijd te spelen. We hebben ook een druk schema en gaan meerdere spelers nodig hebben voor verschillende posities. Simon mogen we niet ‘verbranden’ vanaf dag één.”

Maar ook op training heeft Adingra dus al mooie goals gemaakt. Toch als we Union-doelman Anthony Moris mogen geloven: “Simon kan zijn schoten magnifiek draaien. Op training lapte hij er al enkele binnen. Op STVV was ik blij te zien dat ik niet de enige ben die ze niet kon stoppen.”