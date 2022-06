Met Dendoncker wankelt Belgische defensie wat minder

Leander Dendoncker hield tegen Polen uitstekend stand in de driemansdefensie, zoals wel vaker bij de Duivels. Ex-coach Besnik Hasi viel dan ook niet van zijn stoel. Vanavond volgt het Nations League-duel tegen Wales.

Bondscoach Roberto Martínez loofde Leander Dendoncker (27). Voor zijn veelzijdigheid: “Als er ergens een gat valt, staat hij altijd paraat.” En voor zijn sterke match tegen Polen: “Naar mijn mening zijn beste en meest volwassen match bij de nationale ploeg tot nog toe.”

Bij een gebrek aan aanvallers zal hij nog net niet moeten inspringen, maar met Dendoncker kun je vele kanten uit. Manusje-van-alles dat vooral heel veel kan lopen. Bij Wolverhampton zien ze hem liefst centraal op het middenveld, kilometers malen voor die creatieve jongens rondom hem. Maar bij de Duivels kan het alle kanten uit: centraal achterin, rechts in de driemansdefensie, verdedigende middenvelder of box-to-box.

Debuut bij Anderlecht

Besnik Hasi lanceerde de negentienjarige Dendoncker destijds bij Anderlecht. Broederlijk stond hij naast Youri Tielemans op het middenveld, later onder andere coaches ook af en toe achteraan. “Voor mij was Dendoncker een pure zes”, blikt de coach terug. “Maar gezien zijn postuur kan hij perfect een rijtje lager spelen. Hij is een beetje vergelijkbaar met Cheikhou Kouyaté, die ook op al die posities werd ingezet onder Ariël Jacobs. Dat zijn jongens met een grote motor. Langs de andere kant is het jammer dat hij daardoor minder kan inschuiven, want op het middenveld kan hij ook veel bijbrengen.”

In zijn eerste jaar in de hoofdmacht van Anderlecht kreeg Dendoncker geregeld kritiek. Te stijf, niet zuiver aan de bal. “En of hij het tegendeel heeft bewezen”, glimlacht Hasi. “Hij heeft altijd moeten opboksen tegen twijfels. Niet iedereen was overtuigd. Ik heb nooit getwijfeld aan zijn kunnen. Dendoncker was en is een minzame jongen. Vergeet niet: hij was nog heel jong, hé. Hij had niet veel te zeggen in de kleedkamer. Maar hij stond er wel telkens. Sterk, groot, op en top prof. Hij ging altijd tot het uiterste.”

Naast Alderweireld

De ex-coach van Anderlecht, voorlopig zonder club, was dan ook niet verbaasd toen Dendoncker tegen Polen achterin postvatte. “Op het middenveld zijn de plaatsjes gewoon duur. Niet dat het te hoog gegrepen is voor Dendoncker, maar als hij het op een andere plek even goed doet, waarom niet? Zolang hij het spel maar voor zich heeft, dan is hij op zijn best. Achteraan of op het middenveld. Hij heeft die inspeelpass tussen de lijnen en speelt op een hoog niveau in Engeland. Dit is niet meer dan een logische keuze.”

Never change a winning team. Doet Martínez sowieso al niet vaak. Wellicht is Dendoncker vanavond weer de rechterhand van Toby Alderweireld tegen Wales. Hasi ziet in hem een veilige optie voor de verdediging van de Duivels de komende jaren.

“Dendoncker kent het systeem. Bij Wolverhampton was hij vorige jaren geregeld één van die drie achterin. De Nations League is niet onbelangrijk, maar ze is in principe deel van de voorbereiding op Qatar. In België heerst veel twijfel over de defensie. Ze zijn op zoek naar een opvolger voor Kompany of Vermaelen. Straks vallen ook Vertonghen en Alderweireld nog weg. Er zit fris talent aan te komen, maar hebben die al genoeg ervaring? Daarom is het goed om nu jongens uit te proberen die al in de buurt komen van een basisplaats.”

Wales - België om 20.45 uur op VTM