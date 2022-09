Met De Wilde en Kopecky hebben we twee kansen op de wereldtitel in één koers: ‘Ik vind het maar niks’

Bondscoach Ludwig Willems is zaterdag bondscoach in twee koersen tegelijk. Met Lotte Kopecky en Julie De Wilde heeft hij twee kansen op de prijzen. “Lotte kende een moeilijke zomer, maar ze heeft zelf gevraagd om het WK te rijden, ze is niet naar hier gereisd voor een bijrol. Ik zie veel kansen voor haar, al moeten we hopen dat het een lastige koers wordt. Als de betere klimmers zonder veel energieverlies aan de twee laatste ronden kunnen beginnen, zou het weleens te snel kunnen gaan in de slotronde”, zegt Willems.

Met de voorspelde regen krijgt Kopecky alvast een extra bondgenoot. “Ik vind regen prima. Het maakt de koers nog zwaarder. Ik ben blij met het parcours. Het is wel lang, nog 15 kilometer langer dan de Ronde van Vlaanderen. Het kan leiden tot bizarre situaties. Er zullen rensters zijn bij wie plots het licht zal uitgaan.”

Lotte Kopecky (centraal), met Valerie Demey (links) en Julie Van de Velde (rechts) op de persconferentie. Beeld BELGA

Kopecky heeft vertrouwen getankt na haar goeie tijdrit. “Ik voel mij prima, maar weet niet of ik hetzelfde niveau haal als in het voorjaar. Ik beschouw mezelf als een outsider, de signalen in de Vuelta waren alvast goed.”

In de Vuelta was het zoals in veel koersen: Nederland boven. In de Mixed Team Relay en ook de tijdrit ging het grondig mis met een van hun boegbeelden: Annemiek van Vleuten. Vrezen de Belgen voor revanche vanuit het oranje kamp? Voor Valerie Demey is het geen issue. “De Nederlandse dames zullen de koers hard maken en zouden dat sowieso doen. Ik verwacht al een offensief van hen op de eerste klim.”

Toch houdt Kopecky meer rekening met een ander land. “Ik vind Italië sterker dan Nederland. Ik verwacht straffe dingen van Longo Borghini, voor mij is zij de topfavoriete.”

In de beloftenrace heeft ons land met Julie De Wilde ook een favoriete. Willems: “Julie kende begin deze week een moeilijke aanpassing aan de jetlag, maar in de Mixed Team Relay kwam ze er helemaal door. Julie kan zeker meedoen voor de prijzen bij de beloftes. Ik ga haar een beschermde rol geven.”

Kopecky beaamt: “Julie moet niet per se vanaf de start in het verweer. Mochten de prijzen bij de elite al gaan vliegen zijn en Julie maakt wel nog kans, zal ik niet twijfelen om haar te helpen, maar in eerste instantie genieten de medailles in de eliterace voorrang.”

De Wilde vindt het prima, maar heeft vraagtekens bij het concept. Het is de eerste keer dat de beloften dames een eigen podiumceremonie krijgen en wat De Wilde betreft mag het bij die ene keer blijven. “Ik vind het maar niks. Ofwel geef je de beloften dames een aparte koers, ofwel doe je het niet. Ik weet niet wie ik in de gaten moet houden. Er zijn geen aparte rugnummers voor de beloften voorzien, en er zijn geen oortjes in de koers. Ik ga zelf alles in het oog moeten houden en hopen dat ik niks mis. Het wordt meer rekenen dan koersen.”

Julie de Wilde (uiterst links) en Lotte Kopecky (centraal). Beeld BELGA

Naast de moeilijkheid om te weten wie haar concurrentes zijn - zo’n 33 in totaal - stelt De Wilde zich ook vragen bij het koersverloop. “Nu gaan sommige beloften dames in dienst van hun ploegmaten van de elite moeten rijden en anderen wel voor eigen rekening.”

Chaos. “Stel dat ik zou winnen, dan denk ik niet dat ik ga juichen”, zegt De Wilde. “Zeg nu zelf: het zou toch maar een raar zicht zijn, mocht iemand in de buik van het peloton plots een zegegebaar maken. Of ik moet solo wegrijden van alles en iedereen, maar dat is een utopie.”