Met de Pyreneeën in zicht zoekt Evenepoels team bondgenoten bij UAE

Op eenvoudig verzoek schetst Remco Evenepoel blind het profiel, hellende en dalende stukken op de kilometer exact. De Pyreneeën-tocht zit nauwkeurig in zijn hoofd. “Deze etappe, die van Larra-Belagua, Angliru en Cruz de Linares, ik heb ze allemaal verkend.”

Het kwik zou vandaag genadig blijven, maar verspeide (onweers)buien zijn wel mogelijk. Evenepoel: “Het wordt een belangrijke rit. Vooral de combinatie met zaterdag (bijna 4.600 hoogtemeters, JDK/JD) maakt het zwaar. Voor het eerst in deze Vuelta zal er met meer dan een tiental seconden worden gegoocheld. Als er van in de start vol wordt gekoerst, dan dreigen sommige jongens zelfs te flirten met de tijdslimiet.”

Jonas Vingegaard gaat nog een stap verder. “De etappe wordt cruciaal.” Open kaart speelt hij daarbij niet, zodat de grote vraag blijft: hoe pakt Jumbo-Visma deze Ronde van Spanje nu verder aan, met Sepp Kuss in het rood, Primoz Roglic op vier en de Tour-winnaar zelf op zeven.

“Moeilijk te voorspellen”, zegt ploegleider Geert Van Bondt van Soudal-QuickStep. “Komen er aanvallen? Van wie dan? En welke pionnen worden opgeofferd? Er zijn meerdere scenario’s mogelijk. Op een bepaald moment gaat Jumbo-Visma wel knopen moeten doorhakken. Ze kunnen daar wel zeggen dat er geen interne strijd is, maar elke toprenner houdt er altijd wel zijn eigen ambitie op na. Ik denk niet dat Vingegaard en Roglic zich hier louter in een helpersrol laten duwen. Anders had bijvoorbeeld Roglic wel de Tour gereden.”

Eigen plan volgen

Korte situatieschets: Kuss leidt met 1:09 op Evenepoel, Roglic volgt op 0:23 van onze landgenoot, Vingegaard op 1:13. “We moeten ons eigen plan opstellen en volgen”, vindt Van Bondt. “Maar het gaat niet enkel tussen Remco en Jumbo-Visma. Er is ook UAE.”

De Emiraten-ploeg telt momenteel drie renners in de top tien: Marc Soler (tweede), João Almeida (zesde) en Juan Ayuso (achtste). “Op papier extra concurrenten, maar in de strijd tegen Roglic en co. mogelijke bondgenoten”, denkt Van Bondt. “Want ook daar zullen ze keuzes moeten maken.” Of Evenepoel in de rustige sprintrit naar Zaragoza even de tijd vond om langs te rijden bij de UAE-renners? “Misschien”, was de mysterieuze repliek.

Keuzes dringen zich bij Soudal-QuickStep zelf alvast niet op. “Minstens één ritzege, die we al op zak hebben, en het podium in Madrid zijn onze hoofddoelen. Terwijl Jumbo-Visma voor het eerst in de geschiedenis de drie grote ronden in hetzelfde jaar wil winnen. Dan vind ik de druk toch veel groter bij hen dan bij ons.”