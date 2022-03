Met de play-offs in zicht laat Anderlecht zich ringeloren

Begin oktober stond AA veertiende na een compleet gemiste start, met puntenverlies tegen Sint-Truiden, tegen Oostende, thuis tegen Beerschot zelfs. De fans morden. Velen vonden de weg naar de Ghelamco Arena niet meer.

Vijf maanden later kan het contrast niet groter zijn. De Ghelamco Arena liep tegen Anderlecht voor het eerst in drie jaar tot de nok vol. Voor de wedstrijd was er al vuurwerk, AA Gent kolkte als in de grote dagen.

Op het veld liep het stroef. Voor Anderlecht hoefde het niet zolang het 0-0 stond, maar Gent slaagde er van zijn kant nooit in om Hendrik Van Crombrugge te bedreigen. Wel integendeel: Davy Roef moest vaker in actie schieten. Na de rust hield hij de Buffalo’s zelfs een paar keer recht. Hij zou er zijn aandeel in hebben dat zijn club van opleiding op twee speeldagen van het einde uit de top vier tuimelt.

Op mentaliteit

AA Gent moest na de rust knokken om te overleven. “We speelden onze 51ste match van het seizoen en onze 8ste wedstrijd in 24 dagen”, wist Hein Vanhaezebrouck. “Er waren tijdens de rust al een aantal spelers met ‘tandvleesproblemen’ maar ik heb ze gevraagd om door te gaan. Ik kan er ook geen vijf wisselen zonder kwaliteitsverlies. Toen al wist ik dat het op mentaliteit moest gebeuren.”

Die mentaliteit toonden de Buffalo’s, er werd strijd geleverd voor elke meter. Maar daarbovenop had het een klasseflits nodig om het verschil te maken. Die kwam er tien minuten voor tijd, met een geweldige aanval. Het begon met een één-twee tussen Vadis Odjidja en Darko Lemajic, gevolgd door een fantastische pass buitenkant voet van Sven Kums en een schot met zijn minst goede voet van Tarik Tissoudali, die verder nauwelijks in de match zat. “Ik dacht er zelfs aan om hem te wisselen, maar met Tissoudali kan er altijd dat ene moment komen”, zei Vanhaezebrouck. Dat moment kwam er: met zijn vijftiende van het seizoen herschudde Tissoudali de kaarten voor de Champions’ play-offs.

Frustratie bij Vincent Kompany. Beeld Photo News

Wie naar het parcours kijkt van AA Gent tussen oktober en nu kan onmogelijk rond het aandeel van Vanhaezebrouck heen. Hij maakte van een team met onvoorspelbare ups en dows een ploeg van winnaars, nu alweer zeven wedstrijden op rij. De Ghelamco Arena danste en daverde na de zege tegen Anderlecht.

Vanhaezebrouck zelf zou de Brusselaars er graag bij hebben in de Champions’ play-offs. “Dat mag ik eigenlijk niet hardop zeggen, om ze in Antwerpen niet te veel te motiveren”, sprak Vanhaezebrouck. “Maar als Anderlecht en Gent er allebei bij zijn, zorgt het feit dat wij ook de bekerfinale spelen ervoor dat wij altijd allebei Europees spelen.

“Ik ben trouwens voorstander van minimaal zes ploegen in play-off 1, want dit gedrocht komt er door absoluut met achttien clubs te willen spelen en dan maar een play-off 1 te kunnen maken met vier. Dit is absoluut onzin. Er zijn te veel goede en grote ploegen in België, dan moet je zes clubs toelaten in play-off 1. Ik zou zelfs gaan voor twee reeksen van twaalf en een play-off met acht. Dat zou het best zijn. Ik voel op dit moment mee met Vincent Kompany, omdat zij een fantastisch parcours hebben afgelegd. Zij verdienen het om in play-off 1 te zitten, en die kans is nog altijd reëel.

“Ik heb mijn spelers gezegd dat ik héél trots op ze ben. Blijkbaar was het van 2001 geleden dat AA Gent nog eens 21 op 21 kon pakken. Maar ik heb mijn spelers er meteen bij gezegd dat het 27 op 27 moet worden om erbij te zijn. Anderlecht gaat geen punten meer laten liggen, daar ben ik 100 procent zeker van.”

Anderlecht hoopt nog

Bij Kompany kwam de klap aan, maar zijn geloof in deelname aan de Champions’ play-offs bleef intact. “Dit zijn drie dure punten die we hier kwijtspelen”, zei de coach van Anderlecht. “Maar dat is voetbal. Kijk, het zou anders zijn mochten wij hier een slechte prestatie hebben neergezet. Dat was totaal niet het geval. Ik kan mijn jongens echt niets verwijten, ze hebben alles gegeven tot de laatste minuut. Complimenten aan AA Gent, zij profiteren optimaal van dat ene moment met Tissoudali.”

De sfeer in de kleedkamer was bedrukt, zei Kompany nog. “Uiteraard komt dit hard aan, omdat wij aan een heel goede reeks bezig waren. Er zit ook een duidelijke evolutie in ons spel, week na week draait het beter. En toch sta je dan plotseling op de vijfde plaats. Dat zijn de feiten. Maar ik denk dat er de komende weken nog iets te gebeuren staat. Ik denk niet dat Antwerp en Gent zes op zes zullen pakken. Dat is alvast mijn communicatie naar mijn groep toe: als wij onze twee wedstrijden winnen, dan zal dat volstaan om bij de eerste vier te eindigen, daar ben ik van overtuigd. Maar we hebben het niet meer in eigen handen, dat klopt.” Anderlecht speelt nog tegen Charleroi en KV Kortrijk.

Anderlecht speelt in het paasweekend natuurlijk nog die bekerfinale, om eventuel zijn seizoen te redden. Kompany: “Daar ben ik op dit moment niet mee bezig. Eerst die twee resterende matchen winnen, dan hebben we zes punten meer dan vorig seizoen.”