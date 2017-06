Met de Hammer Series en de Dauphiné hebben we de toekomst van het wielrennen gezien

Neen, het wielrennen is ergens in de eerste helft van de vorige eeuw een compleet foute richting ingeslagen. Meer, lastiger en langer was het devies en hoewel de laatste van de monsterritten de jaren tachtig niet overleefde - de ultieme editie van Bordeaux-Parijs werd gereden in 1988 - duren de grote Rondes nog altijd drie weken lang.