Met de Australian Open in zicht bereikt Osaka’s motivatie een dieptepunt

Bijna 55 miljoen euro verdiende Naomi Osaka (25) vorig jaar, met dank aan haar twintig commerciële partners, waaronder Nike, Mastercard en Louis Vuitton. Qua opbrengsten naast de baan moest ze enkel Roger Federer, Lebron James en Tiger Woods als sporters voor zich dulden. De Japans-Amerikaanse tennisster laat Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en NFL-quarterback Tom Brady wel makkelijk achter zich. Nochtans waren de verschijningen van Osaka op het circuit beperkt in 2022, getuige haar prijzengeld van ‘amper’ 1 miljoen euro en een finaleplaats in Miami als grootste uitschieter.

Om iets van de viervoudige grandslamkampioene te weten te komen, moet je je sinds september tot haar socialemediakanalen wenden. Zo toerde ze in oktober door Europa met haar vriend, rapper Cordae. Het koppel was zelfs te zien voor de Mona Lisa in het Louvre. Sporadisch wordt Osaka nog eens in een sportoutfit gespot, maar dat is dan eerder om de nieuwe lijn van Nike te promoten.

Sinds het toernooi van Tokio halfweg september, waar ze in de tweede ronde niet kwam opdagen omwille van een buikspierblessure, werd de vroegere pupil van coach Wim Fissette niet meer op een tennisbaan gezien. In de Japanse hoofdstad passeerde ze trouwens enkel maar de eerste ronde omdat haar tegenstander (Daria Saville) na één game haar kruisbanden scheurde. Daarvoor was het alweer van de eerste week van augustus in San Jose geleden dat ze nog eens als winnares van het veld kon stappen. Ergens ironisch dus dat Osaka haar eerste kinderboek The Way Champs Play begin november boven het doopvont hield.

Depressies

Daarmee zette de Aziatische superster eigenlijk de trend van 2021 door. In dat seizoen, dat nog wel voortvarend startte met haar tweede trofee op de Australian Open, verliet ze Roland Garros via een achterpoortje. Ze voelde zich onder druk gezet door de vragen van journalisten. Ze deed daarbij een boekje open over haar persoonlijke demonen. “Sinds de US Open 2018 kamp ik met depressies. Het is erg lastig om daarmee om te gaan. Iedereen die me kent weet dat ik introvert ben. Ik draag op toernooien ook regelmatig een hoofdtelefoon om mij over mijn sociale angsten te helpen.”

Osaka bij de voorstelling van haar kinderboke in Los Angeles, Californië. Beeld Getty Images

In juli van dat jaar kwam op Netflix een documentaire uit waarin de ex-nummer één van de wereld niet alleen de eenzaamheid van haar bestaan liet vastleggen, maar tegelijkertijd aantoonde dat ze vaak gestuurd werd door commerciële verplichtingen. Om een voorbeeldje te geven: op Roland Garros vorig jaar kwam Osaka wel opdagen voor de persconferenties, maar nu met de gesponsorde koptelefoon over haar bos krullen.

Volgens bronnen dicht bij de Australische organisatie lijkt het uitgesloten dat de winnares van 2019 en 2021 alsnog opduikt in Melbourne. De vraag is zelfs of ze snel nog op een tennisbaan te zien zal zijn. Vindt ze de motivatie, gezien haar bankrekening, om de strijd aan te gaan voor een grotere erelijst? En hoelang nog vooraleer haar sponsors haar wijzen op dat ene woordje dat wel belangrijk is om kampioenen relevant te houden: ‘play’?

Mogelijk volgt Osaka het pad van Ashleigh Barty. De Australische zette vorig seizoen, als nummer één van de wereld, onverwacht haar carrière stop met drie grandslamtitels op het palmares. Ze was 25 jaar.