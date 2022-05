Met Conference League zit Mourinho al aan 26,5 prijzen

Woensdag in Tirana toonde José Mourinho (59) een volledige hand. Vijf vingers voor alle Europese prijzen die hij heeft gewonnen: twee keer de Champions League, één keer de UEFA Cup, één keer de Europa League en nu ook de Conference League. Hij is de eerste met een ‘full house’.

De opschepper Mourinho beweert dat hij zelf nooit over het aantal trofeeën begint. “Meestal is het een reactie”, vertelde hij in een interview met de Britse presentator James Corden eerder dit jaar. Dat was voor hij met AS Roma triomfeerde.

Mourinho: “Ik stap niet zomaar een zaal binnen en zeg drie of vijf. Maar als je proactief wilt zijn, mag je me vragen hoeveel bekers ik in mijn carrière heb gewonnen. En dan antwoord ik: 25,5.”

Cordon: “Wat is die halve?”

Mourinho: “Wel, dat is die League Cup-finale die ik nooit mocht spelen met Tottenham.”

Cordon: “Was je ontgoocheld toen je enkele dagen ervoor werd ontslagen?”

Mourinho: “Natuurlijk. Een kans om een trofee te winnen met een club die zelden een prijs pakt, dat is een droom.”

Italië aan zijn voeten

Bij AS Roma greep hij die kans wel. Hij bezorgde de Romeinen na winst tegen Feyenoord hun eerste prijs in vijftien jaar en hun eerste Europese beker sinds de Inter Cities Fairs Cup in 1961, de voorloper van de UEFA Cup/Europa League. Nummer 26,5 voor Mourinho, zeg maar.

De laatste twee Europese prijzen voor Italiaanse clubs hebben één zaak gemeen: Mourinho. In 2010 leidde hij Inter naar de Champions League.

Vandaar dat ze in Italië nog altijd aan de voeten liggen van een trainer die nochtans zijn tijd voorbij leek. “Respect man, respect”, zou hij zelf zeggen.