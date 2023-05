Met Busquets verdwijnt de laatste meester van het tikitaka bij Barcelona

“Als je naar een match kijkt, dan zie je Busquets niet. Kijk je naar Busquets, dan zie je heel de match.” Aldus sprak Vicente del Bosque. Zoals elke coach die met Sergio Busquets werkte, was hij een grote fan van de Spaanse middenvelder. Controleur met geweldige voeten. Een onderschatte speler.

Sinds het vertrek van Lionel Messi naar Paris Saint-Germain was hij de kapitein van Barcelona. Waar anderen de voorbije jaren het schip verlieten, bleef hij aan boord. Straks volgt een negende landstitel als apotheose.

Want ja, Busquets neemt afscheid van ‘zijn’ Barcelona. Coach Xavi had zijn contract nochtans graag verlengd. De club zou hem ook een voorstel hebben gedaan: een contract van één jaar aan amper 30 procent van zijn huidig salaris. Daar overtuig je een speler niet mee. Het illustreert de financiële situatie van Barça, dat moet besparen maar tegelijk wel Messi wil terughalen. Dat wordt een moeilijke puzzel.

Beeld rv

Hoe dan ook, Busquets bedankte. Het is tijd voor iets anders. Een laatste keer cashen, buiten Europa wellicht, want hij zou niet tegen Barça willen spelen. Ook Busquets heeft aanbiedingen uit Saudi-Arabië op zak. Al-Nassr, de club van Cristiano Ronaldo, wordt genoemd, net als Al-Halil, dat Messi wil verleiden, en Al-Shabab. MLS-club Inter Miami, de club waarvan David Beckham mede-eigenaar is, toont eveneens interesse.

Einde van een tijdperk

Barça postte deze voormiddag een afscheidsvideo. Een clubicoon zegt dus adios na achttien jaar, waarvan vijftien in de hoofdmacht. De teller staat op dit moment op 719 matchen, de prijzenkast is indrukwekkend. Busquets pakte 31 trofeeën en straks komt nummer 32 erbij. Barcelona kan zich komende zondag in de derby tegen Espanyol tot kampioen kronen.

Noem zijn vertrek gerust het einde van een tijdperk. Busquets was de laatste overblijver van de iconische ploeg die onder Pep Guardiola tikitaka tot kunst verhief, het internationale voetbal domineerde en uiteindelijk in 2015 zijn laatste Champions League won.

Carles Puyol, Xavi, Neymar, Andrés Iniesta, Luís Suárez, Lionel Messi, Gerard Piqué, allen zwaaiden ze de voorbije jaren af bij Barça. Nu komt ook Sergio Busquets in dat lijstje. Ter illustratie: van de ploegfoto uit de Champions League-finale van 2015 tegen Juventus (1-3-winst) blijven enkel doelman Marc-André ter Stegen en linksback Jordi Alba over.