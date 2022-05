Met amper drie seconden voorsprong duikt Carapaz het slotweekend in

Koen Bouwman won in Santuario di Castelmonte zijn tweede rit in deze Giro. De Nederlander van Jumbo-Visma wordt ook de winnaar van het bergklassement. De beste klimmer is hij echter niet. Wie dat wel is, is nog niet geweten. In de zeven bergritten tot nu toe kwamen Richard Carapaz en Jai Hindley in dezelfde seconde over de streep.

In de stand volgt Hindley op drie tellen van de Ecuadoraan, omdat die op dag één attenter koerste en op dag twee zes seconden minder nodig had voor een tijdrit van 9,2 kilometer. De Australiër sprokkelde op zijn beurt dan weer zeven seconden boniseconden meer.

Betere tijdrit

Hoewel Carapaz na de negentiende rit zijn kinderen al op het podium riep, is de buit allesbehalve binnen. Hindley geeft een frissere indruk. Het lijkt of hij de voorbije drie weken nog geen enkele keer moest ademen. “Ik hoop bergop tijd terug te nemen op Carapaz, maar heb ook vertrouwen in mijn tijdrit. Vergeleken met twee jaar geleden, toen ik op de slotdag het roze verloor, is mijn tijdrit sterk verbeterd.”

Mikel Landa is qua tijdrijden van hetzelfde kaliber, maar kijkt tegen een achterstand aan van meer dan een minuut. Hij moet hopen dat Hindley en Carapaz vandaag naar elkaar loeren. Met Bahrain-Victorious heeft de Bask alleszins de sterkste ploeg ter beschikking.

“Landa zal het zeker proberen. De laatste bergrit leent zich ook voor een aanval van ver”, oordeelt Alberto Contador, die vanuit Italië het gevecht voor roze op de voet volgt. “De strijd voor het roze is nog steeds open, maar ik geef Carapaz het voordeel. Hij won de Giro al eens. Hij heeft meer ervaring in dit soort ontknopingen en lijkt mij geen stress te hebben.”