Met 48 miljoen euro laat Verstappen alle concurrenten achter

De Nederlander verdiende sinds 2018 volgens betrouwbare bron om en bij de 22,5 miljoen euro per jaar. Volgens de Britse krant Daily Mail zouden de Verstappens en Red Bull de onderhandelingen nu hebben afgerond bij 48 miljoen. Daarmee wordt Verstappen de beste verdienende coureur in de formule 1, voor Lewis Hamilton (30 miljoen). En of de omstreden beslissing van voormalig wedstrijdleider Michael Masi in de slotronden van Abu Dhabi een verschil maakt.

Boven op het vaste salaris komt nog een ingewikkeld bonussysteem. In het geval van Verstappen is niet meteen duidelijk of die 48 miljoen euro louter salaris is of het totale bedrag met inbegrip van bonussen. Veel maakt dat niet uit: Verstappen blijft de nummer één in de salarishiërarchie.

Het contract van Hamilton (37) loopt tot 2023 en de kans is klein dat hij daarna opslag zal krijgen. Als hij al kan blijven bij Mercedes. De zevenvoudige wereldkampioen nadert de kaap van veertig en Mercedes stoomt de jonge en getalenteerde Engelsman George Russell (24) klaar om over te nemen.

Voor Verstappen (24) reikt het toekomstperspectief veel verder. Zijn vorige contract liep tot 2023, de nieuwe verbintenis zou die termijn met minstens vier à vijf seizoenen verlengen. Red Bull liet voor de start van de onderhandelingen al verstaan dat het Verstappen graag tot zijn dertigste achter het stuur wilde houden.

Ook veel sponsoring

Het ziet er tegelijk naar uit dat Verstappen de F1-coureur wordt die het grootste fortuin ooit bij elkaar zal rijden. Naast salaris en bonussen rakelen de topcoureurs ook behoorlijk wat binnen met persoonlijke sponsoring. Snel geschat krijgt Verstappen per seizoen 4,5 à 5 miljoen euro van grote sponsors als Carnext en Jumbo. Daar komt in het geval van Verstappen nog merchandising bij; zijn petjes, miniatuurhelmpjes of jaarboeken verkopen als warme broodjes. Dat dikt het jaarinkomen van Verstappen aan naar ruim 50 miljoen.

Het aangepaste contract onderstreept het meer dan ooit: Red Bull gaat vol voor Verstappen. De Nederlander is de eerste coureur in de geschiedenis van het team die echt op het niveau van wereldster wordt betaald. Zelfs Sebastian Vettel, die vanaf 2010 vier keer op rij wereldkampioen werd met Red Bull, verdiende er nooit meer dan 15 miljoen euro per jaar. Het beleid van het huis, uitgestippeld door eigenaar-miljardair Dietrich Mateschitz. Dat was trouwens een van de redenen waarom Vettel eind 2014 verkaste naar Ferrari: hij kon er zijn inkomen verdubbelen.

Het duurde tot 2017 vooraleer Red Bull die salarispolitiek bijstuurde. Mercedes en Ferrari trokken zo hard aan de mouw van Verstappen dat Red Bull besliste dan toch eens diep te tasten om zijn goudhaantje te houden. Verstappen zou toen geklommen zijn naar een vast jaarloon van 22,5 miljoen euro. Daar komt deze week dus nog een schepje bovenop.