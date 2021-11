Met 41 clean sheets bewijst Mignolet zijn waarde bij Club

Flashback naar zondag 4 augustus 2019.

Op Luton Airport, vijftig kilometer ten noorden van Londen, staat een privéjet klaar. Op Wembley strijden Liverpool en Manchester City ondertussen om de FA Community Shield. Via Raheem Sterling staat het 0-1. Simon Mignolet kijkt machteloos toe. Hij heeft op dat moment al een akkoord met Club Brugge, maar Liverpool staat nog op de rem. “Het probleem was niet zozeer het financiële, wel het feit dat ze eerst een vervanger wilden”, zegt Nico Vaesen, Mignolets makelaar van SportPlus. Dat moet de Spanjaard Adrián worden.

De tijd tikt evenwel genadeloos verder. Zeker als je weet dat Club Mignolet twee dagen later al hoopt op te stellen in de cruciale kwalificatiematch voor de Champions League, thuis tegen Dinamo Kiev.

Pas nadat Liverpool op gelijke hoogte is gekomen en het tijd blijkt voor strafschoppen krijgt de entourage van Mignolet het verlossende telefoontje. Vaesen: “Adrián was geslaagd voor zijn medische test, dus mocht Simon vertrekken.” Nog diezelfde avond en nacht pakt Club groots uit met de komst van de Rode Duivel.

Finaal zouden beide clubs het eens raken over een transferbedrag van 7 miljoen euro. “Simon heeft zichzelf meteen terugbetaald door Club te helpen aan die kwalificatie voor de Champions League”, weet Vaesen.

Puntenpakker

Niet alleen heeft hij het keepersprobleem bij blauw-zwart doen verstommen, met 41 clean sheets in 106 officiële wedstrijden voor Club is Mignolet zonder discussie een puntenpakker. Zeker als je weet dat hij in de eigen Jupiler Pro League bijna één wedstrijd op de twee de nul houdt (36 clean sheets in 77 duels).

Nick Shinton, Simon Mignolet, Ruud Vormer en co. lopen zich warm in het Etihad Stadium. Beeld Photo News

Vaesen: “Simon doet waarvoor Club hem gehaald heeft. Eigenlijk moeten we blij zijn dat er een doelman van zijn kaliber op onze Belgische velden staat, want er waren destijds nog een aantal andere pistes om uit te kiezen. Maar de vastberadenheid en de inspanningen van Club charmeerden hem. Zeker toen hij hoorde over het nieuwe oefencomplex en het stadion dat er zit aan te komen.”

Alle puzzelstukjes passen sinds zijn terugkeer naar België in elkaar voor Mignolet, op en naast het veld. “Zijn mama zei op een bepaald moment: ‘Ik ben mijn zoon kwijt. Ofwel zit hij in Engeland, ofwel wordt hij opgeëist in België.’” Als familiemens geniet de doelman van zijn huidig leven, en al helemaal van zijn zoontje Lex dat kort na zijn transfer naar Club werd geboren. “Alles klopt nu”, weet ook Vaesen.

Hopen op Gouden Schoen

Mignolet zal op 12 januari, tijdens het Gala van de Gouden Schoen, ongetwijfeld weer verkozen worden tot Doelman van het Jaar. Dat zou drie op een rij zijn. “Hij zal die nevencategorie in principe ook de komende drie, vier jaar winnen. De Gouden Schoen wordt moeilijker, daarvoor moet je elke week de held zijn. Bovendien wordt er heel vaak gestemd op aanvallend ingestelde spelers.”

Tot dan moet Mignolet doen wat hij bijna wekelijks flikt: met zijn saves één of meerdere tegengoals vermijden. Zoals ook thuis tegen City, toen het zonder zijn tussenkomsten 1-10 had kunnen zijn. Vanavond in het Etihad Stadium wacht hem gegarandeerd opnieuw veel werk.

“Ik heb goede en minder goede herinneringen aan dit stadion”, glimlacht Mignolet in Manchester. “Met Liverpool heb ik hier een paar keer weten te winnen, net als met Sunderland. Maar ik heb hier ook regelmatig verloren. Ach, dat is het verleden. Ik hou me daar eigenlijk niet zozeer mee bezig. Wat telt is deze match. Het zal opnieuw niet gemakkelijk zijn, we weten dat City heel sterk is, maar we moeten er wel in geloven. Als we lang genoeg de nul houden zal het publiek nerveus worden en gaat er ruimte komen.”

Zijn coach knikt instemmend. Mignolet is een zekerheid, sportief en verbaal. “Een enorme meerwaarde”, besluit Vaesen. “En hij gaat ook na zijn carrière goede dingen verwezenlijken.”

Manchester City - Club Brugge om 21 uur op VTM 2