Met 4,9 miljard euro stoot Chelsea iedereen van de troon

1. Chelsea FC - voetbal - 4,9 miljard euro

Todd Boehly, het gezicht van de nieuwe Amerikaanse eigenaars, stak twee vingers in de mond toen Romelu Lukaku scoorde tegen Wolverhampton. Punten winnen bij de fans.

De centen voor de initiële aankoopprijs van 2,9 miljard euro en het engagement voor 2 miljard aan investeringen in de club komen niet van de Californische zakenman zelf. Boehly heeft een geschat vermogen van 4 miljard, vergaard door slimme investeringen in een tachtigtal bedrijven in alle mogelijke sectoren (financiën, vastgoed, sport, media, film, technologie en horeca). Zo bezit hij 27 procent van de aandelen in NBA-team Los Angeles Lakers, heeft hij 20 procent van de aandelen in honkbalteam LA Dodgers en investeert zijn bedrijf in horecaketen Le Pain Quotidien.

Om Chelsea te kopen trok Boehly zijn kapitaalkrachtige vrienden Mark Walter (eigenaar LA Dodgers), Jonathan Goldberg (Londense zakenman), Hansjörg Wyss (Zwitserse farmamiljardair) en Clearlake Capital (portefeuille van 80 miljard euro) aan boord. De private investeringsmaatschappij uit Santa Monica zorgt voor 60 procent van de middelen om de aangebrande Roman Abramovitsj uit te kopen. De Russische eigenaar moest zijn speeltje in de etalage zetten door de oorlog in Oekraïne en zijn banden met de Russische president Vladimir Poetin.

Boehly is niet van plan om ongelimiteerd centen in de club te pompen, zoals zijn voorganger dat deed. Zijn investering moet op termijn ook lonen. Toch heeft hij de ambitie op Chelsea aan de Europese top te houden.

De Premier League en de Britse overheid moeten nog wel hun zegen geven. Die wordt voor eind mei verwacht. Ondertussen hebben Amerikaanse investeerders al in negen Premier League-clubs aandelen. Van de zes topclubs varen Liverpool, Arsenal, Man United en straks Chelsea onder een vlag met sterren en strepen.

Chelsea's nieuwe eigenaar Todd Boehly. Beeld AFP

2. Carolina Panthers - American football - 2,2 miljard euro

Na vier jaar wordt het American footballteam van de troon gestoten. Hefboomfondsmiljardair David Tepper nam de club uit Charlotte, North Carolina, in 2018 over van oprichter Jerry Richardson. De zakenman besliste zijn levenswerk te verkopen na kritiek wegens ongepaste (seksuele) opmerkingen op de werkvloer en zelfs een racistische belediging naar een van zijn medewerkers. Zijn standbeeld voor het stadion werd in 2020 verwijderd.

3. Houston Rockets - basketbal - 2,1 miljard euro

Hij troefde naar verluidt een groep met zangeres Beyonce Knowles af in de strijd om de zijn favoriete basketbalteam. In 2017 maakte miljardair Tilman Fertitta, rijk geworden in de horeca in de States, zijn droom waar. Nadat hij er in 1993 niet in was geslaagd om NBA-team Houston Rockets te kopen, lukte hem dat 25 jaar later wel. Fertitta hoort nu tot een exclusieve club van dertig eigenaars van een NBA-franchise.

4. Los Angeles Clippers – basketbal - 1,9 miljard euro

Zijn vorige eigenaar kreeg in de VS de stempel van ‘slechtste eigenaar van een sportclub’ ooit. Donald Sterling, baas van LA Clippers, kreeg een schorsing voor het leven in de NBA nadat een racistische conversatie met zijn maîtresse in 2014 was uitgelekt: “Je kunt doen met zwarten wat je wilt, maar breng ze niet mee naar matchen van mijn club.” Een storm volgde. Sterling werd gedwongen de club te verkopen. Steve Ballmer, medeoprichter van Microsoft, nam de Clippers over.

5. Los Angeles Dodgers - honkbal - 1,9 miljard euro

Guggenheim Baseball Management verloste de Dodgers in 2012 van hun chaotische eigenaar, Frank McCourt. Zijn spilzucht en een vechtscheiding met zijn vrouw duwden de honkbalclub richting bankroet. NBA-legende Magic Johnson maakt deel uit van de investeerders in de Guggenheim-groep. Twee andere namen kwam u eerder al tegen: gedelegeerd bestuurder en hoofdaandeelhouder Mark Walter en mede-eigenaar Todd Boehly. Onder hun bewind klommen de Dodgers naar de top. McCourt is tegenwoordig eigenaar van voetbalclub Olympique de Marseille.

Mookie Betts van Los Angeles Dodgers. Beeld AP

6. Manchester United - voetbal - 1,4 miljard euro

Een bitter dispuut over het racepaard Rock of Gibraltar tussen coach Alex Ferguson en twee Ierse aandeelhouders van de voetbalclub, Joh Magnier en J.P. McManus, opende de deur voor Malcolm Glazer. Binnen het jaar werkte de Amerikaanse zakenman zich op van minderheids- tot absolute meerderheidsaandeelhouder.

De familie Glazer betaalde uiteindelijk meer dan 1 miljard euro voor 98 procent van de aandelen. Ze zadelden de club voor het eerst sinds de jaren dertig op met schulden. Het meeste kapitaal van de overname kwam immers in de vorm van leningen, waarop zij interesten konden innen. Tot grote verontwaardiging van de fans werd de club de kaskoe van de Amerikanen. Malcolm Glazer stierf in 2014, vandaag bepaalt zijn zoon Joel nog altijd de koers bij United.

7. Buffalo Bills - American football - 1,3 miljard euro

Terry en Kim Pegula kochten de Bills in 2014 na het overlijden van zijn eigenaar en stichter, Ralph Wilson. Een overname door man en vrouw. Ingenieur Pegula verwierf zijn fortuin in de Amerikaanse aardgasindustrie en met vastgoed. In zijn portefeuille zit ook de plaatselijke NFL-ijshockeyclub Buffalo Sabres.

8. Toronto Maple Leafs en Toronto Raptors - ijshockey en basketbal - 1,2 miljard euro

De grootste telecommunicatiebedrijven van Canada, Rogers Communications en BCE Inc., kochten in 2012 75 procent van de aandelen van Toronto Maple Leafs en Toronto Raptors over voor 1,2 miljard euro. De meest succesvolle sportclubs in de Canadese stad. Vandaag zijn de ijshockeyclub en het NBA-team het meervoudige waard. Voordien waren de Maple Leafs en de Raptors in handen van een pensioenfonds voor leerkrachten, het Ontario Teachers’ Pension Funds.

Toronto Maple Leafs (wit) speelt in de topcompetitie NHL. Beeld AFP

9. Miami Marlins - honkbal – 1,1 miljard euro

In 2017 ging het verhaal dat kunsthandelaar en auteur Jeffrey Loria onderhandelde met de familie van Jared Kushner over de verkoop van zijn honkbalclub. De weinig geliefde eigenaar van de Marlins was al meer dan dertig jaar close met Kushner. Hun bekendste telg is Jared, de schoonzoon van Donald Trump. Op het moment dat uitlekte dat Loria weleens ambassadeur in Frankrijk kon worden, onder toenmalig president Trump, bliezen de Kushners de gesprekken af.

Uiteindelijk kwamen de Marlins in handen van een groep met oud-speler Derek Jeter als gezicht. Achter de schermen kreeg hij hulp van een kapitaalkrachtige partner om 1,1 miljard euro op tafel te leggen. Bruce S. Sherman verdiende zijn miljarden met vermogensbeheer. Hij zorgde voor het meerendeel van het geld, terwijl Jeter een kleine 25 miljoen investeerde. Jeter stapte begin dit jaar op als CEO en verkocht ook zijn aandeel van 4 procent.

10. Seattle Mariners - honkbal - 1,1 miljard euro

Meer dan 25 jaar nadat ze een minderheid van de aandelen had gekocht, slaagde een lokale groep rond industrieel John Stanton erin zijn favoriete club onder controle te krijgen. Tot dan was Seattle Mariners in bezit van Nintendo of America, het Noord-Amerikaanse broertje van de Japanse videospelletjesgigant. Met zestien partners zorgde Stanton voor lokale verankering. Een proces dat versneld werd na de dood van Hiroshi Yamaguchi, patriarch van Nintendo die sinds 1992 de plak zwaaide bij de Mariners. Nintendo bezit vandaag nog 10 procent van de aandelen.