Met 120 mensen, 10 motoren, 3 helikopters en 2 vliegtuigen brengt EMG de Giro in de huiskamer

Altijd beeld, ook op ruim 2.000 meter hoogte en zeker in de mist. Minstens 120 mensen werken deze Giro dag in, dag uit om de beelden de huiskamers in te brengen. Onze landgenoot Bruno Coudyzer, commercieel projectmanager in de Giro, is zeker tien minuten bezig om alle bij de opnames betrokken onderdelen op te noemen.

De uitvoering en ondersteuning van de televisiebeelden is sinds dit jaar niet meer in handen van de Italiaanse Rai (waarvan de verbinding nog weleens wegviel) maar van EMG, een van de grootste bedrijven op het gebied van wieleruitzendingen. Met de Giro en de Italiaanse koersen erbij brengen zij nu 80 procent van de koersdagen op het hoogste niveau in beeld, tot wel 240 dagen per jaar. Daaronder de Amstel Gold Race, de Vlaamse klassiekers en de Tour de France. In Italië zwerven dan ook dezelfde motorrijders rond het peloton als in de Ronde van Frankrijk.

Coudyzer vertelt met wat voor team EMG tijdens de wedstrijd de wielrenners volgt. Tien motoren rijden mee voor de uitzendingen, nog los van de motoren die voor fotografen zijn geregeld. Vijf motoren voor de tv-beelden, vier voor verslaggevers van de Italiaanse Rai en eentje voor een journalist van Eurosport. Juist het feit dat deze motorrijders, technici en helikopterpiloten voor bijna alle wedstrijden in actie komen, is volgens Coudyzer een pluspunt. “Je bent gekend, door renners, door organisaties. Wij zijn de meest ervaren operationele ploeg die er is.”

Dat gegeven zou de veiligheid van de wedstrijd ten goede komen. Het opvallendst zijn behalve de motoren ook de twee televisiehelikopters (en een derde in reserve). Om de televisiebeelden te garanderen, zelfs op de besneeuwde toppen boven de 2.000 meter, vliegt nog een verbindingsvliegtuig hoog boven het peloton. Ook daarvoor staat een reservetoestel klaar, dat in lange etappes en de koninginnenrit sowieso als tweede vliegtuig wordt ingezet. Verder zijn achter de schermen nog regiewagens ingericht, en aan de finish staan de vaste camera’s voor een volledig beeld.

De etappes worden dit jaar allemaal van begin tot eind uitgezonden. “De kijkomgeving verandert razendsnel. Daar spelen wij op in voor de toekomst.”

Mollema boos

Bauke Mollema ergert zich evenwel nog steeds aan de motards. De renner van Trek-Segafredo stak zondag in de Ronde van Italië bewust zijn hand op om de auto van de koerscommissaris bij zich te roepen. Of de motor met cameraman die voor het peloton reed niet wat verder voor de groep kon rijden. Vooraan kon men in de slipstream, terwijl achterin renners daar juist hinder van ondervonden. “Ik was er weer boos om. Het is echt verschrikkelijk.”

In 2019 maakte de ervaren Nederlander zich al boos over de manier waarop in Italië de motoren door de wedstrijd reden. Renners kunnen mee in de slipstream, en tijdens afdalingen kunnen zij die voorop rijden zich richten op de remlichten van de motoren. Dat leidt tot een oneerlijk koersverloop, zegt hij. En dit jaar is dat volgens hem niet anders.

“In de Tour de France is het wel iets beter. Maar in de Giro trekt die motard vlak voor het peloton zich van niemand iets aan. Als je rondvraagt, dan weet ik zeker dat er meer renners zijn die dit vinden. Maar misschien worden zij er ook een beetje moedeloos van. Er is voor mij niets veranderd.”