Messi speelt bij PSG zwakste seizoenshelft in decennium

Messi (34) die in wit-blauw plunje de beentjes losgooit, daarna wat sprintjes trekt en op doel trapt. De communicatiedienst van PSG kent de truken van de foor.

Een basisplaats dit weekend tegen Reims komt wellicht te vroeg, een invalbeurt zou wel kunnen. De Argentijn hervatte dinsdag de groepstraining na een maand afwezigheid. ’s Avonds zou hij tweede worden op de FIFA Best Football Awards.

Messi kwam in zijn eerste maanden in Parijs 16 keer in actie. Hij scoorde daarbij 6 keer en deelde 5 assists uit. Reken er nog 4 goals in 6 partijen voor Argentinië bij en je komt voorlopig aan 10 goals en 5 assists in 22 wedstrijden voor het seizoen 2021-2022. Voor elke andere voetballer zijn dat meer dan degelijke cijfers, voor Messi is het ondermaats. Het is een decennium geleden (2009-2010) dat hij minder doelpuntenbijdrages dan gespeelde wedstrijden realiseerde in een seizoen.

Veel interlands

Het pijnlijkste is dat Messi in de Ligue 1 tot nu toe maar één doelpunt scoorde en wel op 20 november tegen Nantes. Voorts was er vooral extrasportief gerommel. Messi zelf had het in een interview met Marca over de interlandbreaks met Argentinië die energie slorpten. “Het lijkt alsof het nooit echt begint omdat ik elke maand met het nationale team speel. Ik ben net gesetteld en moet dan weer vertrekken. Zo kan ik moeilijk wennen aan de dynamiek van de club.”

Deze maand kiest bondscoach Lionel Scaloni ervoor om Messi niet op te roepen voor de interlands tegen Chili (28 januari) en Colombia (2 februari). Argentinië is toch al geplaatst voor het WK.

De komende weken dus geen jetlags meer, maar of dat de oplossing wordt? Messi’s aanwezigheid in Parijs veroorzaakt volgens de geruchtenmolen tweespalt in de Parijse kleedkamer. Er zou sprake zijn van een Zuid-Amerikaanse kliek tegenover een Franstalige groep met Kylian Mbappé en Achraf Hakimi als leiders. Daarnaast is er de moeilijke relatie met coach Mauricio Pochettino.

“Messi heeft geen respect voor Pochettino”, haalde ex-PSG’er Jérôme Rothen uit in de Franse pers. “Ook vedetten moeten weten dat een coach altijd boven hen staat.”