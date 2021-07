‘Messi levert helft loon in voor nog vijf jaar Barça’

Sinds het aflopen van zijn vorige contract bij Barcelona, op 30 juni, had Messi officieel geen club meer. Een uiterst merkwaardige situatie voor de zesvoudige Gouden Bal, maar dat had dan ook alles te maken met de precaire financiële toestand waarin FC Barcelona nu al maanden verkeert.

Dat het met geen van de andere gegadigden tot een akkoord kwam, wees er evenwel op dat Messi niet zinnens was op zijn 34ste te vertrekken uit Camp Nou. Eerst wou hij wel absoluut nog de Copa América veroveren. Nu die witte vlek op zijn palmares – een eerste trofee met de Argentijnse nationale ploeg – eindelijk is weggeveegd, is het nog slechts een kwestie van tijd vooraleer ook zijn clubtoekomst duidelijk zal zijn.

Bij de sportkranten L’Esportiu en Marca twijfelen ze er niet meer aan: Messi blijft bij Barça. De Argentijn, die al zijn hele professionele carrière in Catalonië sleet, moet wel serieus inleveren. Exact de helft van zijn loon, volgens de doorgaans goed geïnformeerde Iberische sportkranten, die weten dat de afwikkeling van de contractverlenging nog slechts een kwestie van punten en komma’s is en in handen ligt van de advocaten van Messi en van Barcelona.

Afscheidsfax

Barça maakte ondertussen stevig werk van het afstoten van overbodige spelers, en Messi maakt van het inleveren geen punt meer omdat hij nog meer dan voldoende overhoudt aan persoonlijke sponsordeals. Het binnenhalen van zijn maatje Agüero (naast Memphis Depay) was een doorslaggevende factor in de onderhandelingen.

En zo lijkt er dan toch een happy end te komen aan de story die Camp Nou sinds augustus vorig jaar in de ban hield. Toen liet Messi per fax weten dat hij Barça na twintig jaar zou verlaten. De dreiging van het betalen van de afkoopclausule van 700 miljoen werd echter nooit hard gemaakt. “Deze club heeft me alles gegeven, ik hou van Barça en ga nooit tegen hen procederen”, liet Messi op een gegeven moment weten. Toen wist je eigenlijk al: hij blijft, Leo.