Messi is plots weer topfavoriet voor Ballon d’Or

Nummer zeven wenkt. De bookmakers wijzen naar Lionel Messi. De strijd om de Ballon d’Or werd niet op Wembley beslecht, maar in Maracanã. Spreekt er iemand nog over Kevin De Bruyne?

Geen Remco Evenepoel in het roze. Geen Wout Van Aert in het geel in het openingsweekend van de Tour. Geen Kevin De Bruyne met de Gouden Bal. De realiteit heeft voor de derde keer de dromen ingehaald. De Bruyne heeft het altijd geweten.

Toen een Portugees journalist hem aan de vooravond van de Champions Leaguefinale de vraag stelde, reageerde hij laconiek. “Om in aanmerking te komen voor individuele prijzen moet je iets winnen”, zei hij. “Anderen beslissen voor jou. Ik ben gelukkig met mezelf. Als voetballer en als persoon. Ik voel me comfortabel. Wat er ook gebeurt.”

In besloten kring was hij nog nuchterder. “Ik Ballon d’Or? Het zal wel zijn”, zei De Bruyne, rollend met de ogen. Een believer is hij nooit geweest. Hij heeft de aandacht en de voorspellingen altijd voorbarig gevonden. Omdat hij wist wat er nog komen moest. In april, toen Jan Mulder het thema De Bruyne-Ballon d’Or lanceerde, zat hij vroeg in de koers mee in de kopgroep, maar die moest nog twee keer de Mont Ventoux over. In de Champions League-finale viel hij uit met een gebroken oogkas. Op het EK wilden het gehavende lijf en zijn ploeg niet mee.

Vandaag, 12 juli, hebben zijn quoteringen een flinke tik gekregen. Een kandidaat voor de top tien is hij nog altijd, maar de bookmakers geloven niet meer in zijn kansen.

Eind mei, voor de Champions League-finale, stond ene Kylian Mbappé met stip genoteerd, voor Robert Lewandowski. In een wereld waar de waan van de dag steeds meer domineert, is de waarheid van gisteren die van vandaag niet meer. Anderhalve maand later is de pikorde danig overhoop gegooid. Plots leidt ene Lionel Messi de dans. Voor Harry Kane en Lewandowski.

In een seizoen waar collectieven triomfeerden in de grootste competities, steken er geen individuen met kop en schouders bovenuit. Zie ook de kandidaturen op Euro 2021. Harry Kane scoorde pas in de beslissende fase van het toernooi. Tot minuut 70 in de achtste finale tegen Duitsland was hij nergens. In de Premier League kroonde hij zich tot topschutter en beste aangever, maar Tottenham eindigde wel pas op een teleurstellende zevende plaats. In Europa waren de Spurs nergens.

Raheem Sterling, de wesp van Engeland, heeft op het toernooi belangrijke goals gemaakt, maar imponeerde allerminst bij Manchester City. Het was zijn minste campagne in jaren. Er is de casus-Jorginho. Sleutelspeler bij Champions League-winnaar Chelsea, het hart en het hoofd van de Squadra, maar geen voetballer die de wereld aanspreekt. Hij heeft niet de flair van Andrea Pirlo, maar is wel onmisbaar voor zijn ploegen.

En zo komt het dat Lionel Messi sinds enkele weken de absolute favoriet is voor zijn zevende Ballon d’Or. Na zaterdag nog dat beetje meer. Omdat hij op zijn 34ste Argentinië eindelijk naar een grote trofee heeft geleid. Omdat hij zichzelf bij Barcelona heeft teruggevonden, met de Copa del Rey als enige prijs. En omdat hij naast Cristiano Ronaldo nog altijd het beste voetbalmerk is. De populairsten van allemaal.

De Ballon d’Or wordt jaarlijks georganiseerd door het Franse blad France Football. De jury is samengesteld uit circa 180 journalisten. De eerste op een lijstje krijgt zes punten, de tweede vier, de derde drie, de vierde twee en de vijfde een. De Gouden Bal gaat uiteindelijk naar de speler met de meeste punten.

Stemmers wordt gevraagd om rekening te houden met volgende criteria. In volgorde van belangrijkheid: individuele prestaties en collectief palmares in het jaar, de klasse van de speler (talent en fair play), de carrière van de speler. Zie daar waarom Messi en Ronaldo sinds 2008, op een jaar na, de prijzen netjes onder elkaar hebben verdeeld. En waarom Cristiano Ronaldo, ondanks een licht dippende curve sinds zijn transfer naar Juventus, de laatste jaren het podium is blijven bezetten.

Ronaldo, recordbreker op het EK, maakt ook dit jaar kans op een plaats in de top vijf. De Bruyne heeft zijn ding gedaan. Lewandowski overtrof in de Bundesliga Gerd Müller. Romelu Lukaku was de beste in de Serie A. Ruben Dias in de Premier League. Je hebt nog Neymar, Kai Havertz, Bruno Fernandes, Erling Haaland en co. Bij de bookmakers is De Bruyne ondertussen van plaats drie naar plaats zeven gedonderd.