Messi is eindelijk geland in Miami en maakt vrijdag zijn debuut

Lionel Messi (36) is aangekomen in de Verenigde Staten, voor een nieuw, en vermoedelijk laatste hoofdstuk in zijn indrukwekkende carrière. Zondag werd de Argentijnse wereldkampioen gepresenteerd door zijn nieuwe club Inter Miami, aanstaande vrijdag maakt hij naar verwachting zijn debuut. De stad in Florida is klaar voor de komst van Messi, maar bij zijn club is nog werk aan de winkel.

Na een vakantie op de Bahama’s landde Messi afgelopen dinsdag met zijn gezin in Fort Lauderdale, even ten noorden van Miami. De Argentijn stapte uit een privévliegtuig en kon zo doorlopen naar het zogeheten DRV PNK Stadium, het tijdelijke onderkomen waar hij zijn thuiswedstrijden zal gaan spelen.

Buiten het zicht van de talloze cameraploegen onderging hij daar later in de week een medische keuring en maakte hij kennis met zijn nieuwe teamgenoten, de stervelingen die de plaats innemen van wereldsterren als Mbappé en Neymar. Voorheen zouden ze alleen met een kladblok in de buurt van Messi zijn gekomen.

Ruim een maand geleden verraste de zevenvoudige Gouden Bal-winnaar met zijn keuze voor Inter Miami, de club van mede-eigenaar David Beckham. In Florida tekent Messi een unieke overeenkomst: behalve een salaris van ruim 50 miljoen dollar, ontvangt hij een deel van de inkomsten van zendgemachtigde Apple TV en kledingsponsor Adidas. Ook krijgt hij een aandeel in de club. Het is de bedoeling dat Messi zeker 2,5 seizoen in Miami gaat voetballen.

Vooral de kwaliteit van het leven trok hem naar de warme, zuidelijke stad, waar hij de afgelopen jaren vaak zijn vakantie doorbracht en een verdieping in een luxueus appartementencomplex bezit. “Nadat ik alles heb gewonnen, is het tijd om te genieten”, zei Messi in een interview met een Argentijnse tv-zender. Dat wil niet zeggen dat hij komt afbouwen in de MLS, een stevig verjongde competitie die zich niet meer leent om uit te bollen. “Mijn mentaliteit zal in de VS niet veranderen, ik zal mijn uiterste best doen”, benadrukte Messi.

Hekkensluiter

Het zal nodig zijn. De voetballers van Miami zijn momenteel hekkensluiter in de oostelijke divisie van de Major League Soccer (MLS). Met Messi, maar ook Sergio Busquets, zijn oude teamgenoot van Barcelona, moeten de rozehemden de weg naar boven zien te vinden. Gerardo ‘Tata’ Martino is aangesteld als coach. De Argentijn werkte eerder bij Barcelona en het nationale elftal met Messi. De MLS is hem trouwens niet onbekend, want in 2018 werd hij Amerikaans kampioen met Atlanta United.

Messi maakt vrijdag zijn debuut in eigen stadion in de Leagues Cup, een bekertoernooi met Amerikaanse en Mexicaanse clubs. Kaartjes voor de wedstrijd kosten honderden dollars, waar ze een paar maanden geleden nog voor dertig dollar te krijgen waren.

In afwachting van de Argentijn onderging het DRV PNK Stadium een metamorfose: in de hoeken van de tijdelijke thuishaven - in 2025 verhuist de club naar het nog te bouwen, grotere Freedom Park in Miami - werden nieuwe tribunes neergezet. Ze worden geleend van het F1-circuit in Miami en bieden drieduizend extra zitplaatsen.

Ook de beveiliging rondom het stadion wordt aangescherpt. Die was er nauwelijks, verklaarde reservedoelman Nick Marsman toen de komst van Messi bekend werd. De club was er niet klaar voor zei de Nederlander tegen ESPN. Bij de matig bezochte wedstrijden liepen de spelers zonder dranghekken van het trainingscomplex naar het stadion. Niets weerhield supporters ervan het veld te betreden. Met Messi in de gelederen zal dat anders zijn, verzekerde clubeigenaar Jorge Mas.

God Messi

Voor het eerst in zijn loopbaan speelt Messi in een land waar voetbal niet de populairste sport is, maar in Miami, een stad met sterke Latijns-Amerikaanse invloeden, zal hij daar weinig van merken. “Messi is een god hier”, zei een lokale student tegen The Athletic. “Hij zal niet over straat kunnen.”

Toen hij afgelopen donderdag een restaurant in Miami Beach bezocht, werd de voetballer onthaald door een supporter in het shirt van het Argentijnse team. De man plaatste een zoen op de wang van Messi, die het lachend onderging. Wel kon hij later ongemoeid boodschappen doen in een supermarkt.

Vooral onder de ongeveer honderdduizend Argentijnen in de stad is de opwinding over de komst van Messi groot. In Little Buenos Aires, een wijk waar veel van hen wonen, hoopt elke restauranteigenaar dat de stervoetballer een hapje komt eten.

In de artistieke wijk Wynwood is het gelaat van Messi te zien in talloze muurschilderingen. Bij een daarvan plaatste Beckham hoogstpersoonlijk een likje verf. De Engelsman weet zijn enthousiasme over de komst van Messi moeilijk te bedwingen.

De nieuwe vaandeldrager van de MLS wordt alvast gretig in de etalage gezet in tv-spotjes voor Amerikaanse biermerken en restaurantketens. In filialen van het Hard Rock Café kunnen bezoekers een naar Messi vernoemd broodje kip bestellen. Messi’s rollen in de commercials zijn zonder tekst, want hoewel hij naar verluidt Engels verstaat, spreekt hij het nauwelijks. In het multiculturele Miami zal het hem niet hinderen. De officiële naam van zijn nieuwe werkgever: Club Internacional de Fútbol Miami.