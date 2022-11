Messi is briljant, Messi is alziend, alwetend, alkunnend. Maar geen strijder

Frederik De Backer ziet wat u niet ziet tijdens het WK. Vandaag: over Argentinië.

Zal ík dan maar een statement maken? Vier wedstrijden op één dag is te veel. Twee, misschien zelfs drie te veel. Argentinië – Saudi-Arabië, Denemarken – Tunesië, Mexico – Polen, Frankrijk – Australië, allemaal binnen de elf uur. Wie doe je daar een plezier mee? Ze hebben zich gekwalificeerd, je kunt hun wedstrijden moeilijk schrappen, maar laat Denemarken – Tunesië en Mexico – Polen dan ’s nachts doorgaan, of toch zonder dat er een camera op gericht staat. Zeg dat de spelers een sjaaltje droegen, of hakken, of een sacoche, zeg dat de stroom was uitgevallen, of de airco, dat de ballen plat waren en de pompen gepikt, maar bespaar ons dit. Op zijn minst de veertig minuten extra tijd.

Drie heb ik er uitgezeten, en na Argentinië – Saudi-Arabië had ik er al geen trek meer in. Zo weinig trek had ik dat ik dan maar ben gaan fitnessen. Wie mij kent maakt zich zorgen.

Twaalf doelpunten maak je, weliswaar telkens afgekeurd omdat een schouder of een neus of een voorhoofd buitenspel zweefde, maar je weet het doel dus te vinden. Tot een verdwaalde Saudi er een voorbij de zoveelste flutkeeper in je geschiedenis trapt. Van dan af aan is elke actie er een met een keutel in de broek. Plots is iedere Argentijn het voetballen verleerd.

Waarom hebben we eigenlijk zo veel ontzag voor dat land? Omdat het weleens een Copa América heeft gewonnen? Dat deed Chili in 2015 en 2016 ook. De finale daarvoor was er een tussen Uruguay en Paraguay, landen waar nooit gras heeft gegroeid, met een bal van dooie lama. De Copa América: één teen in een kruis beter dan de Nations League.

Argentinië zal nooit Brazilië zijn. Ik zal er altijd meer sympathie voor hebben, net omdat het Brazilië niet is, met zijn vijf keer meer inwoners, met zijn uit slavernij gepuurde talent. Ik supporter voor een land met vier slagers achterin, met een keeper die nog van zijn leven niet heeft gekeept. Ik supporter ondánks de beste speler aller tijden in de rangen. Zolang er gestreden wordt.

Messi is geen strijder. Messi is briljant, Messi is alziend, alwetend, alkunnend. Maar geen strijder. Messi is een stoïcijn. Hij zal nooit met het mes tussen de tanden achter een verdediger aan spurten, ook niet bij een achterstand. Hij zal nooit een keeper doormidden trappen in de jacht op een terugspeelbal. En dat hoeft niet, dat deed Van Basten ook niet. Maar zorg dan dat je een speler op het veld hebt staan die dat wél doet. Paredes noch De Paul heet Cambiasso, Mascherano, Simeone of Redondo. Paredes en De Paul stonden naar Messi te kijken, net als iedereen. Wachtend tot iets geniaals uit een enkel werd geschud.

Ik hoop dat Saudi-Arabië het WK wint. Omdat het een keeper heeft die zijn eigen speler doormidden trapt. Omdat er gestreden wordt. Kortom, omdat het Argentinië niet is.