Messi in tranen bij vertrek: ‘We hebben alles geprobeerd, maar het ging niet’

Lionel Messi heeft in tranen afscheid genomen van Barcelona, na 21 jaar. Vrijwel zeker tekent hij snel voor Paris Saint-Germain.

De bijeenkomst in Camp Nou, zondag om 12 uur, was nogal bijzonder. Echtgenote Antonella overhandigde Messi (34) een zakdoekje voor de tranen, nog voordat hij een woord had gesproken. Messi richtte zich eerst tot de zaal, met op de eerste rij zijn echtgenote, zonen en voorzitter Laporta, en achterin de spelers, sommigen met tranen in de ogen en twee keer met een staande ovatie voor de Argentijn.

Messi herhaalde hoeveel pijn het hem doet Barcelona te verlaten, nu zijn salaris niet past in de regels van La Liga. “Vorig jaar wilde ik weg en ging het niet. Nu wilde ik blijven maar ging het niet. Vandaag zeg ik vaarwel. Ik heb altijd alles gegeven voor Barcelona, maar de waarheid is dat ik nu vertrek.”

Hij was bereid zijn salaris te laten halveren, van 140 miljoen naar pakweg 70 miljoen euro. “We hebben alles geprobeerd, maar het ging niet”, herhaalde hij telkens. Barcelona is financieel uitgemergeld, mede door de pandemie, met alleen in het afgelopen seizoen een tekort van bijna een half miljard.

Molensteen

Over de toekomst liet Messi weten dat er veel belangstelling is. Hij gaf toe te onderhandelen met PSG, dat vrijwel zeker zijn nieuwe club zal zijn en, naar het schijnt, de presentatie wil openbaren op de Eiffeltoren. “Ik begin aan een nieuw verhaal.” Journalisten vroegen in het tweede deel van de sessie nog door over het salaris. Messi zei telkens: “Het ging niet.” Hetgeen doet vermoeden dat Barcelona ergens ook opgelucht is, nu de molensteen in zijn kostenpost wegvalt.

Messi, die Camp Nou meer dan ooit maakte tot een magneet voor toeristen, kon of wilde niet dieper ingaan op achtergronden. Feit is dat de schuld veel hoger uitviel dan verwacht. Vreemd blijft nochtans dat zijn nieuwe contract klaar lag en wachtte op ondertekening. Blijkbaar is ergens een kink in de kabel ontstaan, tussen club en La Liga.

Messi keek terug op de afgelopen jaren, op het afscheid in stijl dat vooralsnog uitblijft. “We hebben anderhalf jaar in een leeg stadion gevoetbald." Al hoopt hij eens terug te keren in Barcelona, waar zijn thuis is en zijn kinderen opgroeiden tot Catalanen. Hij keek met tevredenheid terug op de prestaties, al had hij liever vaker dan vier keer (2006, 2009, 2011, 2015) de Champions League gewonnen.