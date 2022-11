Messi houdt de Argentijnse droom levend met één geniaal moment

In die hopeloze jacht op een doelpunt schoof Angel Di Maria de bal breed naar Messi, die opmerkelijk vrij was. Dit was de kans. Snel, aannemen. Uithalen. Zoef, de bal scheerde het gras. Kon de Mexicaanse doelman Ochoa nog redden? Nee, precies in de hoek, net langs de paal.

En toen kwam dat stadion als één man en vrouw omhoog, althans zij die voor Argentinië waren. Als een kind na zijn eerste doelpunt rende Messi naar het publiek achter het doel, van wie velen zijn shirt droegen, of een kartonnen pop met zijn beeltenis omhoog staken. Di Maria omhelsde hem uitzinnig, met gekte in de ogen. Het was Messi’s snelste sprint van de wedstrijd geweest, en het was de voorlopige verlossing. Verlossing van de hoon van de natie, van de voetbalwereld misschien.

Wassen beelden

De droom blijft levend dat de 35-jarige Messi het WK kan winnen, in zijn vijfde en laatste poging, al was hij tijdens zijn eerste WK, in 2006, nog een jongeling met weinig speeltijd. Tot de goal was deze zaterdag vrijwel niets gelukt met Argentinië. Hoe hard de airco ook blies door het stadion in Lusail, de kansen op WK-succes van Messi en de in die fase wassen beelden die doorgingen voor de nationale ploeg van Argentinië smolten tot bijna zielige proporties. Geen beweging, geen ideeën.

Totdat hij opstond. Eén keer. Eén keer was genoeg. Twee gespeeld, drie punten, na de onverwachte nederlaag tegen de Saoediërs. Door de zege heeft Argentinië, heeft Messi, weer kans om van zijn Wandeldriedaagse een -vierdaagse te maken. Dan moeten de Argentijnen voor de zekerheid Polen verslaan, om niet afhankelijk te zijn van de uitslag in de laatste groepsronde bij Mexico - Saoedi-Arabië.

Het was een treurmars, tot de catharsis. Messi sjokte, soms met gebogen hoofd, zoals alleen hij dat kan. Hij hoeft ook niet zoveel te lopen als een ander. Hij moet geniaal zijn, anderen vrij voor de doelman zetten, scoren. Hij haalde de bal op, steeds dieper op eigen helft. Hij probeerde van alles, maar de Mexicanen omsingelden hem en gooiden hem overhoop als het nodig was. Zou hij opstaan? Hoe dan? Wanneer? Dat is in WK-jaren het grote verschil met Diego Maradona, de straatvechter, de revolutionair. Messi liet vooral clubelftallen geweldig voetballen, als er toch al veel kwaliteit aanwezig was.

Maradona trok het nationale elftal mee omhoog. Hij raakte anderen aan met zijn genialiteit. Messi was weer over een veel langere periode de beste. Zo blijft de discussie altijd levend.

Onbehouwen gedrag

Zaterdag gaan ze staan, al die Argentijnen in het stadion, als hij een vrije trap mag nemen. Sokken goed, bal neerleggen. Aanloopje. Een stuk over. En zowaar, een deel van het stadion fluit hem uit. Argentinië, traditionele grootmacht in het voetbal, is lang het elftal van onmacht, van melancholie, van historie. Spelers bewegen te weinig. Wat stress met voetballers kan doen, is hier te zien bij Argentinië - Mexico, de grootheden uit Zuid- en Midden-Amerika. Nauwelijks een fatsoenlijke aanval, van beide ploegen overigens. Hardheid, onbehouwen gedrag, geen greintje subtiliteit.

Mexico wil eens de vijfde wedstrijd op een WK bereiken, de kwartfinales. Argentinië wil met Messi kampioen worden. Het elftal lijkt op een jeugdploeg die net voetbalt. Lionel Messi is als de beste jongen, bij wie de anderen proberen de bal in te leveren. Ze smeken om een ingeving, om een vleugje genialiteit. Maar Messi is 35, en ondanks de voorbereiding van 36 duels zonder nederlaag, lukt te weinig. De hoop op de eerste wereldtitel sinds 1986, de titel van Diego Maradona, zaterdag twee jaar en een dag geleden overleden, dreigt te vervliegen.

De nederlaag tegen de Saoediërs heeft alles op scherp gesteld. Dus moet het nu met Messi, in de hoogmis, met al die Argentijnen in shirts van Maradona, Crespo, Messi of wie dan ook. Samen met bijna 90.000 mensen. Het is alsof al die duizenden dachten naar een voorstelling van de hogeschool te kijken, terwijl ze in de allereerste oefening van de voorstelling zijn beland, net na het verdelen van de rollen.

Zo slecht is het voetbal. Messi heeft alles gewonnen. Hij heeft een bijkeuken vol Gouden Ballen, zeven stuks. Alleen de heilige graal ontbreekt, de wereldbeker voor landen. Hij bereikte eenmaal de finale, in 2014. Zijn WK-rapport is aan de magere kant, al was dit een geslaagde toets, na ook het schitterende schot van invaller Enzo Fernandez voor 2-0.

Messi steekt de armen ouderwets de lucht in na het eindsignaal, en laat zich omhelzen door al zijn ploeggenoten. Het is de vleselijke verbeelding van opluchting.