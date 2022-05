Mertens straalt zelfvertrouwen uit voor duel met Amerikaanse tiener

Het was een beetje zoals het weer in Parijs gisteren, dat tennis van Elise Mertens: wisselvallig, maar uiteindelijk werd het toch nog aangenaam. De 26-jarige Hamontse gebruikte een oud tennismodel, met hoge boogballen of moon balls, om het Russische geweld aan banden te leggen. En dat werkte. Varvara Gratsjeva liet meer dan twintig backhandmissers optekenen.

“Dat was inderdaad tactisch”, zei Mertens. “Zoals zoveel Russische speelsters heeft ze de bal graag op heuphoogte. Vandaar dat ik probeerde om haar geen ritme te geven. Ik wilde elke bal iets anders doen, waardoor zij moest forceren.”

Na Istanbul, waar Mertens een spierscheurtje opliep en daarna drie weken aan de kant stond, is deze eerste achtste finale sinds 2018 echt wel een meevaller. “Een aangename verrassing”, beaamde het 32ste reekshoofd. “Je moet altijd in jezelf geloven, anders moet je hier niet zijn. Een vierde ronde is heel mooi. Natuurlijk heb ik een beetje geluk gehad met dat forfait in ronde twee, maar in een grandslamtoernooi moet het een beetje meezitten. En nu heb ik toch mijn favorietenrol waargemaakt.”

Veel toppers out

Zondag tegen toptalent Cori ‘Coco’ Gauff, die net afgestudeerd is van de Amerikaanse middelbare school en dat vierde met een foto aan de Eiffeltoren, zal Mertens als underdog aan de partij beginnen. Zonder daarom kansloos te zijn.

“Ik heb één keer tegen haar gespeeld”, wist Mertens. Vorig jaar op het gras van Eastbourne verloor onze landgenote met 7-5 in de derde set. “Zij doet het goed op gravel, vorig jaar geraakte ze hier ook al ver (kwartfinale, FDW). Ze heeft een stevige service en een sterke backhand. Ik ga het haar zo moeilijk mogelijk maken. Met mijn tennis mag ik vertrouwen hebben in mezelf.”

Met tien van de zestien topreekshoofden reeds naar huis lijkt deze editie van Roland Garros alweer af te stevenen op een onwaarschijnlijk slot. “Ik kijk, zoals geweten, niet naar de toernooitabel”, glimlachte Mertens. “Ik heb natuurlijk wel hier en daar meegekregen dat er al wat toppers gesneuveld zijn. De verrassendste? Halep misschien? Die kan hier altijd ver komen. Of Sakkari.”

Het opent alleszins perspectieven. “Ik voel me goed”, knipoogde Mertens. “Ik ga er alles aan doen om hier voor de eerste keer de kwartfinale te bereiken.”