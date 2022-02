Mertens plooit pas in derde set in Doha: ‘Alles geprobeerd’

“Het was zeker geen slechte wedstrijd, maar zij behield meer controle in de laatste set”, analyseerde Mertens haar wedstrijd. “De eerste set kon beide kanten opgaan. Uiteindelijk kwam het neer op een paar punten. In de derde set voerde ze het tempo op en speelde ze agressiever. Ik heb alles geprobeerd, ze was een taaie klant. Ik probeerde mijn spel af te wisselen en dat loonde op een gegeven moment, maar in de derde set was zij iets sterker dan ik.”

Sinds eind augustus 2021 won de Estse Kontaveit meer dan veertig matchen.

Mertens haalde in de kwartfinale van het dubbelspel wel haar gram. Samen met haar Russische partner Veronika Koedermetova klopte ze Kirsten Flipkens en Alison Van Uytvanck met 6-2 en 6-3. In de halve finale speelt het derde reekshoofd tegen Hradecka-Mirza.

In de kwartfinale van het mannentoernooi in Dubai verloren Sander Gillé en Joran Vliegen met 4-6 en 6-7 van de nummer één van de wereld, Mektic-Pavic.