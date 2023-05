Mertens pakt dubbeltitel in Rome, maar schouder baart zorgen

De 23-jarige Jelena Rybakina won de eerste set met 6-4 en stond in de tweede set met 1-0 voor toen Anhelina Kalinina de arts liet komen. Ze was duidelijk gewond aan het linkerbeen en moest in tranen opgeven.

Het was voor de in Rusland geboren Rybakina haar vijfde WTA-titel, haar tweede dit seizoen. In maart was ze al de beste in Indian Wells. Vorig jaar bracht ze met Wimbledon een eerste grand slam op haar palmares. Op de Australian Open moest ze dit jaar in de finale de duimen leggen voor de Wit-Russische Aryna Sabalenka.

Eerder op de avond had Elise Mertens zich, aan de zijde van de Australische Storm Hunter, verzekerd van de dubbeltitel in Rome. Het duo klopte in de finale de Amerikaanse topreekshoofden Coco Gauff en Jessica Pegula in twee sets (6-4 en 6-4).

“Door de regen hebben we maar een kwartier kunnen opwarmen, maar we waren klaar”, vertelde Mertens. “We communiceerden veel en vonden de oplossingen.” Het was de eerste finale van het jaar voor Mertens en Hunter, die sinds de Australian Open in januari samen spelen.

Pieken naar Roland Garros

Normaal zou Mertens, de nummer zeventien van de wereld, nog deelnemen in Straatsburg. Ze zag het toernooi als een laatste voorbereiding voor Roland Garros, dat op 28 mei begint, maar tijdens de dubbelspelfinale in Rome voelde ze opnieuw pijn aan haar rechterschouder.

“Ik moet het bekijken”, klonk het zaterdagavond. “Ik heb gevoeld dat mijn schouder begon te blokkeren. Ik ga het met mijn coach bespreken, want ik moet natuurlijk goed spelen in Parijs. Dat is het belangrijkst.”