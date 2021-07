Mertens mag pronken met dubbeltitel op Wimbledon

Over vijf dagen vertrekt Elise Mertens naar Tokio met een Wimbledon-titel in de bagage en veel vertrouwen in het hoofd. Die derde grandslamkroon, de eerste met nieuwe partner Su-Wei Hsieh, kwam er na een spectaculaire inhaalrace.

Niet voor hartlijders die finale van het damesdubbel op Wimbledon. Elise Mertens en Su-Wei Hsieh zagen bij 3-6, 3-5, en zeker bij die twee matchpunten op 4-5, Veronika Kudermetova en Elena Vesnina hun handen meer dan uitsteken naar het zilverwerk. Maar op karakter, talent en ervaring knokte het derde reekshoofd zich eerst terug in de match en finaal, na tweeënhalf uur toptennis, naar de zege. 9-7 in de derde set, krapper wordt het niet. “We hebben nooit opgegeven”, glimlachte Mertens. “Dat was de spirit vandaag. En dat heeft uiteindelijk misschien wel het verschil gemaakt.”

Wat een verschil ook voor de Limburgse om nu naast de amper 1m69 grote Hsieh te staan terwijl ze haar vorige twee dubbelsuccessen met 1m82 grote Aryna Sabalenka behaalde. “Dit is toch wel heel speciaal”, glunderde Mertens. “Omdat we amper twee maanden samen spelen, omdat dit Wimbledon is en omdat het op gras is. Mijn eerste grandslamtitel niet op hardcourt.”

In die twee maanden moest de nieuwe tandem heel wat mindere ervaringen wegslikken. In verschillende wedstrijden lieten ze een grote voorsprong en heel wat matchpunten schieten. “Dat was zeker ontgoochelend”, knikte Mertens. “Maar je moet daar uit leren. Als je er negatief over blijft doen, ga je niets bereiken. Dan kan je niet groeien als team. Nu kregen zij matchballen maar konden ze het niet afmaken, dat is tennis. Je moet gewoon vooruit.”

Veel tijd om te vieren had het duo dan ook niet. “Ik ben niet zo’n drinker”, grinnikte onze landgenote. “Misschien een half glaasje alcohol? De coaches zullen wel iets drinken. En mogen wij wel uit de bubbel? Ik zou niet graag corona oplopen. Het zal een klein feestje worden.”

Het seizoen blijft voortrazen. Zaterdag staat het vertrek naar Tokio alweer gepland. In het olympisch tennistoernooi heeft Mertens wel wat troeven uit te spelen. In het enkel als outsider en in het dubbelspel als een van de favorieten. Met Alison Van Uytvanck zal ze zich weer een beetje moeten aanpassen, maar dat geldt voor de meeste teams die aan de start komen in Tokio. “Daar wordt op hardcourt gespeeld, dat is toch weer een andere ondergrond”, wist de Hamontse. “En ik speel ook met een andere persoon. Ik probeer gewoon mijn ding te doen. Ik ga nu een paar dagen mijn racket niet aanraken en fysiek wel blijven werken. Ik denk dat ik daarna wel met vertrouwen ga afreizen.”

Nog een aanpassing zal de afwezigheid van publiek in de tribunes in Tokio zijn. Na het kleine volksfeest op de All England Club de afgelopen veertien dagen – centre court zat nog bijna stampvol voor de finale van het damesdubbel – zal het in het Ariake Tennis Park opnieuw stil zijn rond de banen. “Dat wordt anders”, zuchtte Mertens. “Spelen met publiek was ongelooflijk de voorbije dagen. Ik heb er geen woorden voor. Mijn eerste keer op het centre court, en dan 9-7 winnen. Echt super! Die aanmoedigingen van de toeschouwers zijn belangrijk. Nu zullen we het moeten stellen met wat collega’s in de tribune. Met publiek is het toch veel beter.”