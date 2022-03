Mertens bereikt derde ronde in Indian Wells

In de derde ronde speelt Mertens tegen Daria Gavrilova, 409de op de WTA-ranglijst. Gavrilova is in Rusland geboren maar heeft sinds haar huwelijk vorig jaar de Australische nationaliteit en gaat nu als Daria Saville door het leven. Hoewel Saville op de weg terug is van een blessure lijkt dit een uitgelezen kans voor de Limburgse om de achtste finale te bereiken in Indian Wells.

Alison Van Uytvanck was in haar tweede ronde niet opgewassen tegen reekshoofd Jelena Rybakina (1-6, 5-7). David Goffin verloor met 6-4, 5-7, 6-7 nog maar eens een match die hij in handen had, deze keer tegen de Australiër Jordan Thompson. De Luikenaar verkast nu naar het challengertoernooi van Phoenix, in de hoop daar wat matchritme en vertrouwen op te doen.