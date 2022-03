Merlier verslaat Groenewegen nipt in De Panne: ‘Ik dacht dat ik laat kwam’

Een sprint-à-deux in een massasprint, dat hadden we dit seizoen nog niet gezien. In de laatste tweehonderd meter speelden Merlier en Groenewegen voortdurend haasje-over. “Groenewegen ging stevig aan, maar ik kon hem langs rechts passeren. Ik waande mij al zegezeker, maar toen had hij nog een tweede versnelling in huis en moest ik mij weer in gang trekken. Ik dacht dat ik laat kwam.”

Op de finishfoto bleek Merlier twee centimeter sneller dan de Nederlander. Goed voor zijn derde zege van 2022 en voor het eerst tegen een indrukwekkend deelnemersveld. “Het was mijn eerste sprint tegen Sam Bennett en ik ben blij dat ik hem heb geklopt.”

Alleen Caleb Ewan en Fabio Jakobsen waren afwezig op het sprintersbal aan de kust. Wat als Jakobsen er wel bij was geweest? “Dan had ik misschien niet gewonnen”, zei Merlier. “Met zes zeges is hij voorlopig de beste sprinter van het seizoen. Ik hoop hem de komende weken eens te kunnen verslaan.”

Koningskoppel

Sinds Merlier op 1 mei 2019 bij Alpecin-Fenix debuteerde, won hij achttien koersen. Bij twaalf van die overwinningen was Jonas Rickaert aanwezig. “We hebben weinig woorden nodig om elkaar te verstaan. Ik moet hem in de sprints geen orders geven, hij voelt het vaak beter aan dan ikzelf”, zei Merlier.

In tegenstelling tot Van der Poel (2025), Rickaert (2025) en Philipsen (2024) heeft Merlier nog geen nieuw contract getekend bij Alpecin-Fenix. Hij geniet interesse van andere ploegen. De naam van QuickStep-Alpha Vinyl circuleert al langer.

Maar eerst Gent-Wevelgem, komende zondag. Dan verschijnen Merlier, Rickaert en Philipsen samen aan de start.