Merlier: ‘Het BK is de moeilijkste koers van het jaar. Compleet onvoorspelbaar’

Zijn voorbereiding ging niet over rozen, maar schrap Tim Merlier daarom niet van uw pronostiek voor zondag. Hij ambieert wel degelijk een tweede Belgische titel. ‘Ik hoop dat de ploeg met een duidelijk plan komt.’

“Mijn barbecue is niet proper, ik ben een beetje gegeneerd”, zegt Tim Merlier (29) wanneer we vragen om wat foto’s in zijn tuin in Wortegem-Petegem te nemen. De stoelen in de woonkamer zet hij keurig in een kaarsrechte lijn. Vriendin Cameron Vandenbroucke (23) draait veelbetekenend met haar ogen. “Perfectionist, ongelooflijk”, lacht ze.

Hij haalt de schouders op. De perfectionist in hem heeft al een lastig seizoen beleefd. Een wonde aan zijn elleboog trok een streep door trainingen en wedstrijden. Een vervelende hoest maakte ook van zijn wederoptreden vooralsnog geen groot succes. “Het kan zondag eigenlijk alleen maar beter uitdraaien”, stelt hij droog.

Dat klinkt alsof je weinig van je Belgisch kampioenschap verwacht?

Merlier: “Jawel, ik geloof erin. Maar ik ben slechts een drietal weken weer aan het koersen. En het BK is de moeilijkste koers van het jaar. Compleet onvoorspelbaar. De wedstrijd kan na twee kilometer maar evengoed pas in de laatste kilometer beslist zijn. Misschien krijgen we dezelfde situatie als in 2019, het jaar waarin ik kampioen werd. Toen werd er in het begin vol gekoerst, viel het daarna stil en kwam er een ontsnapping. Met de voorspelde wind zou het zomaar weer kunnen. Ik verwacht wel iets, het is een koers die me ligt. Maar als het niet lukt, zal ik niet superontgoocheld zijn. Is het wel prijs, dan zal de euforie dubbel zo groot zijn.”

Je hield een lelijke blessure over aan Parijs-Roubaix. Is je arm genezen ondertussen?

“De wonde is bijna toe. Maar ja, dat zeg ik al twee weken. Zondag op het BK zal het tien weken zijn. De specialist is bang voor infecties.”

Je maakte je wederoptreden in de Brussels Cycling Classic begin deze maand. Dat is geen ideale BK-voorbereiding.

“Absoluut niet. In de Ronde van Slovenië was ik ook niet goed genoeg. Ik reisde af met een kriebelhoest. Vijf sneltesten wezen gelukkig niet op corona. Het zal de airco geweest zijn, denk ik.”

Jouw ploeg, Alpecin-Fenix, komt zondag met veertien renners aan de start. Is dat een voordeel?

“Dat zou het moeten zijn, maar vorig jaar is het ook niet gelukt om de boel gecontroleerd te houden.”

Welke kaart trekken jullie: die van jou of die van Jasper Philipsen?

“Er zijn nog andere renners. Gianni Vermeersch in eigen streek, bijvoorbeeld. We zullen het horen in het hotel. Ik hoop dat er duidelijke plannen zijn en dat ze mij laten sprinten als het op een sprint uitdraait.”

Wout Van Aert zei eerder deze week dat renners bij Alpecin-Fenix vooral aan eigen roem denken. Akkoord?

“Het draait zondag om een Belgische tricolore. Die geef je niet zomaar weg. Dat geldt voor mij, dat geldt voor Philipsen, dat geldt voor de andere renners van de ploeg. Maar het is wel belangrijk dat er iemand van de ploeg wint.”

Jij vertrekt wel bij Alpecin-Fenix.

“Dat zijn ambetante vragen. We zullen zien wat er de komende weken uit de bus valt. Ik laat mijn hart spreken.”

Wat zegt je hart? QuickStep?

“Ik heb die vraag al veel gekregen, ook binnen het peloton. Nog even geduld.”

Tim Merlier en Cameron Vandenbroucke in Wortegem-Petegem. Beeld Simon Mouton Photo News

Je bracht de afgelopen weken tijd door op Tenerife. Ben je daar beter geworden?

“Ik heb er zeker een stap vooruitgezet. Helemaal voluit kon ik evenwel niet gaan. Drie opeenvolgende trainingsdagen bleken te vermoeiend door mijn blessure. Ik moest dat echt de tijd geven om te herstellen, het vroeg energie. Daarom heb ik altijd getraind in blokken van twee dagen; op dag drie konden we dan iets samen doen. Het was een vakantie slash trainingsstage.”

Jij bent dit jaar niet geselecteerd voor de Tour de France. Hoe hard steekt dat?

“Dat steekt, maar ik had dat ook wel voelen aankomen. Ik stond erop voor de Giro, dus ik wist al dat het die ronde zou worden in plaats van de Tour. Maar die viel dan weg door blessure. Anderzijds zijn er niet zo heel veel sprintkansen dit jaar. Vier, vijf misschien. Het zou niet echt een Tour voor mij worden. Maar ik steek niet onder stoelen of banken dat het een teleurstelling is. De Tour is de grootste koers van het jaar, ik won er vorig jaar een etappe. De enige kans die ik kreeg, heb ik benut. Ik was graag teruggekeerd. (zucht) Als de ploeg denkt dat ze de juiste keuze maakt, dan moet ik me daarbij neerleggen.”

Het geeft je wel veel vrije tijd in juli.

“Het is vervelend nu er amper koers is. En rusten is ook geen optie, ik kom net uit rust.”

Een vakantie met je vriendin zit er niet in?

“We zijn ook graag thuis. Dan steek ik al eens graag de barbecue aan. Het is plezant om na twee jaar corona weer wat volk te zien. Ik plan nog wel een stage, dat is ook een beetje vakantiegevoel. Ik zit met Livigno in mijn hoofd, of Calpe of Mallorca.”

BK wielrennen, zondag vanaf 13.30 uur op Eén