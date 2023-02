Mercedes wil Max Verstappen uitdagen, maar blijft opvallend voorzichtig: ‘Moeten wel onze plaats kennen’

Na jaren van dominantie speelde Mercedes in 2022 geen rol van betekenis in het wereldkampioenschap. Komend seizoen willen ze Max Verstappen weer uitdagen, maar het team blijft ook opvallend voorzichtig. ‘We moeten wel onze plaats kennen.’

Back to black, het nieuwe motto van Mercedes. Zat daar in 2020 en 2021 nog een vrij ideologische gedachte achter door met een volledig zwarte auto aandacht te vragen voor de strijd tegen racisme, nu blijkt de transformatie terug naar zwart van meer praktische aard. Carbonfiber, het basismateriaal van het bodywork, is van zichzelf al rauw zwart. Dat scheelt weer een paar grammetjes verf en dus gewicht. “Geen tonnen, maar het laat wel onze intenties zien”, meent teambaas Wolff, die met de W14 bovenal een snellere auto op het asfalt hoopt te toveren. Want daar schortte het dus nogal aan, bij de W13.

Die auto van vorig seizoen komt straks pontificaal in de Mercedes-fabriek te staan. Als geheugensteuntje dat het beter moet, veel beter. De W13 was uiterst betrouwbaar, had zelfs best een redelijk racetempo. Maar snel? Niet bepaald, nee. Geen kwalificatiemonster, zeker geen titelwagen. En dat was even wennen voor de jarenlang zo dominante machine. Waar Red Bull Racing het meeste won en Ferrari de kruimels raapte, restte een bijrolletje.

Niet één stap, maar tien stappen terug zette Mercedes. En hoewel er een winter lang snoeihard gewerkt is aan een wederopstanding en iedereen daar op de fabriek in Brackley ook heilig in gelooft, weten Wolff en Hamilton ook dat dit nog niet zo eenvoudig te realiseren is. De weg omhoog is ingezet, durven ze wel te zeggen. “Maar we moeten ook nederig blijven nu, onze plaats kennen. Dus laten we er voor kiezen om te zeggen dat dit seizoen sowieso competitief gaan zijn, maar dat we alleen nog niet weten wanneer.”

Uit de mond van Wolff, geen man die zijn woorden doorgaans uitvoerig afweegt, klonk dat nog voorzichtiger dan waarschijnlijk bedoeld. Daarmee gaf hij nog maar eens aan dat zijn formatie een flinke optater heeft gekregen, waar het nog altijd van herstellende is. “We hebben er tijdens de succesvolle jaren altijd over gepraat dat we ook eens een moeilijk seizoen zouden meemaken, dat is simpelweg niet uit te sluiten in de sportwereld. Je houdt er altijd rekening mee, maar het komt alsnog keihard aan, het was een zware les. Maar als team hebben we er ook veel van geleerd, zijn we hechter geworden, merk ik. Dus dat ene slechte jaar, gaat ons op lange termijn helpen, vermoed ik.”

Eigen route

Bewust geen ronkende oorlogstaal uit de mond van Wolff richting Red Bull en Max Verstappen, dit keer. Het had ook niet zo gepast na een vrij desastreus seizoen. George Russell, die de voorlaatste race in São Paulo nog won, werd vierde in het WK, Lewis Hamilton pas zesde. Desondanks is Mercedes blijven geloven in het eigen aerodynamische concept. Waar tal van teams deze winter besloten de bolide van Red Bull Racing in meerdere of mindere mate te kopiëren, bleef Mercedes geloven in de eigen route.

Qua uiterlijk is er behalve de andere kleur niet extreem veel veranderd. De core DNA is niet in de prullenbak gegooid, omdat opnieuw beginnen aan de tekentafel weinig winst op zou hebben geleverd. “Het zit vooral in de details, in details die je op het eerste oog ook niet ziet”, vertelde technische topman Mike Elliot, die benadrukte dat voor- en achterophanging compleet herzien zijn om gewicht te besparen en rijgedrag te verbeteren.

Lewis Hamilton: fysiek en mentaal klaar om terug te vechten. Beeld AP

Hamilton heeft vertrouwen

“Ik geloof niet dat we ooit een team zijn geweest dat andere mensen kopieerde. We zijn altijd eigenzinnig, creatief en innovatief gebleven”, sprak Hamilton, die tijdens de shakedown meteen zijn eerste meters in de W14 maakte. De W13 ‘gedroeg zich niet niet zoals een racewagen’, mopperde Hamilton, maar daar is aan gewerkt. “Ik geloof in ons concept en werkt het niet meteen dan heb ik er ook alle vertrouwen in dat we het snel aan het werk krijgen.”

Na maanden van surfen en hardlopen is de 38-jarige Hamilton fysiek en mentaal klaar om terug te vechten. Hongeriger dan ooit, totaal niet bezig met zijn aflopende contract. “Ik ben niet van plan ergens anders heen te gaan, dit team is als familie voor mij. Ben misschien wat voorzichtiger in mijn verwachtingen geworden na vorig jaar, maar ik weet ook wat we samen allemaal al gewonnen hebben. Al die titels, dat was geen toeval. Door één slecht jaar verlies je niet ineens het vermogen om dat nog eens te kunnen. Ik heb nog steeds het volste vertrouwen in alle mensen hier. Vorig seizoen hebben we laten zien dat we alle ellende kunnen overwinnen.”