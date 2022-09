Mentaal opgelapte Allemand brengt snelheid bij Cats

Emma Meesseman en Julie Allemand landden pas maandag in Sydney, waar ze meteen bij de Belgian Cats aansloten. Met Chicago grepen ze in de WNBA naast de finale. Een teleurstelling voor de twee internationals, maar goed nieuws voor de Cats, die zo toch op hun sterkhouders kunnen rekenen wanneer ze over een week aan het WK beginnen. Eerste tegenstander zijn de Verenigde Staten.

“Eerlijk gezegd ben ik die Amerikaanse speelsters beu”, grinnikt Allemand. “Misschien valt er wel wat te rapen, want verschillende van hun speelsters komen pas laat aan in Australië. Ze zullen met een jetlag aan het WK beginnen. Het is aan ons om dat voordeel uit te buiten. Tegelijk is dat niet de belangrijkste match voor ons.”

Bondscoach Valéry Demory knikt: “Wat ben je met een zege tegen de VS als je de dag erna van Zuid-Korea verliest? Voor mij dient die eerste interland vooral om het team op punt te stellen. Ik ga mijn topspeelsters geen 35 minuten laten spelen als er dan twee dagen na elkaar veel belangrijker matchen volgen.”

Druk schema

Het speelschema down-under is moordend. In de poulefase staan vijf matchen in zes dagen op het menu. Om in de finale te raken moeten teams acht matchen in tien dagen aankunnen. De fysieke paraatheid en mentale frisheid worden dus bepalend.

“We kunnen, op de VS na misschien, van iedereen winnen in de poule. China is geen slecht team maar we kunnen ze aan. Met Bosnië en Herzegovina hebben we nog een rekening te vereffenen, Puerto Rico verslaan we al jaren en Korea kennen we niet echt. Als we op ons best zijn, dan ben ik ervan overtuigd dat een medaille haalbaar is.”

Vandaag oefent België (FIBA 5) tegen Japan (FIBA 8) en zondag tegen Australië (FIBA 3). Voor Demory is dat een gelegenheid om Meesseman en Allemand weer te integreren in de basis. “Allemand brengt veel snelheid en creativiteit in ons spel. Ze is veel zelfzekerder dan vier jaar terug. Meesseman maakt alle anderen gewoon beter. Zo wilskrachtig, zo intelligent, en ze klaagt nooit.”

Emma Meesseman tegen China op de Spelen. Beeld AP

Op de bank

In de States heeft Allemand haar plezier in het spelletje teruggevonden. In januari bekende de 26-jarige Luikse dat ze na de Spelen recht in een burn-out was gegleden. “Ik heb ingezien dat het belangrijk is om te focussen op wat ik zelf nodig heb. Wat zijn mijn prioriteiten? Zo merkte ik dat de honger naar het basketbal terugkeerde. Dat had ik nooit gedacht na die episodes met de nationale ploeg in Tokio en bij mijn club Lyon.”

Het lag ook aan de rol die ze bij Chicago Sky kreeg toegewezen. Het team haalde Allemand als back-up voor de Amerikaanse point guard Courtney Vandersloot. “Ik had het daar mentaal niet altijd makkelijk mee, ook al wist ik op voorhand dat mijn minuten beperkt zouden zijn. Het is frusterend want je denkt dat je meer kunt betekenen voor het team. Maar het was belangrijk dat ik wist wat het betekende om op de bank te zitten. Chicago was een goede les voor mij, ik heb nergens spijt van. Ik kreeg geregeld de opmerking: ‘Was je niet beter bij Indiana gebleven, waar je meer had gespeeld?’ Neen. In Chicago speelde ik met de allerbesten, van wie ik veel opstak.”

In de WNBA raakten de twee sterspeelsters van de Cats nog beter op elkaar ingespeeld. “Nu verstaan we elkaar blindelings op het terrein. Eén blik volstaat om te weten wat Meesseman van plan is. Ook buiten het basketbal leerden we elkaar beter kennen. Dat helpt om op het veld het verschil te maken.”

Nu is het alleen nog wat wennen aan de nieuwe bondscoach. Al is Demory geen vreemde voor Allemand: hij was haar coach in Montpellier. “Hij is een heel positieve coach en dat heeft de ploeg nu nodig. Er zijn veel jonge speelsters bij. Belangrijk is vooral dat we snel spelen, dat typeert de Cats. Demory heeft de identiteit van de Cats niet veranderd, hij vulde ze net aan met zijn eigen accenten.”