‘Mensen zijn blij dat ik terug ben, er komt weer leven in de brouwerij’: Hans van Kasteren heeft rentree in veldrijden niet gemist

Met een veelbesproken transfer van de U23-kampioenen Wyseure en Verstrynge doorboorde Van Kasteren deze week de nieuwe veldritplannen van Patrick Lefevere en sponsor Jan Tormans. Het ging in de cross over ‘mensenhandel’ en ‘messen in de rug’.

Het is een echte shitstorm geweest.

Van Kasteren: “Het is allemaal overroepen. Bij sommige mensen overheerst emotie. Dat is ieders goed recht. Maar mensen blijven wel verantwoordelijk voor wat ze zeggen.”

Jan Tormans spreekt over mensenhandel.

“Wie mij een klein beetje kent, weet dat ik de procenten die er zouden te verdienen zijn in de cross, niet nodig heb. Ik kan zo ook wel leven. Ik heb aan Joran Wyseure en Emiel Verstrynge, met wie ik al twee jaar samen werk, nog geen cent in rekening gebracht.”

Laten we dan maar starten met het begin, hoe je mee aan de wieg stond van de crossploeg van Jan Tormans.

“Ik had al heel lang Quinten Hermans en Corné van Kessel in de portefeuille. Quinten wilde heel graag een grote ronde rijden. De Franse ploeg TotalEnergies was erg geïnteresseerd, maar Total was niks voor ons. Toen zijn we met Wanty gaan spreken. Daar vonden we snel een akkoord. Wanty was blij en ik bracht nog een sponsor mee voor 500.000 euro: Jan Tormans.

“Tormans was ook blij, tot bleek dat Wanty in 2020 toch niet naar de Tour ging. Toen kwamen er al wat scheurtjes in de goede relatie. Kwam daarbij: in januari en februari 2020 reden mijn jongens hun eerste crossen voor Wanty. In maart kwam corona en toen kwam het verzoek om mijn renners 20 procent van hun loon te laten inleveren. Ik zei van niet, omdat Jan Tormans gewoon bleef betalen. Mij werd verweten dat ik te veel de kaart van de renners trok, waardoor de barst tussen mij en de ploeg nog groter werd. Ik heb Bart Wellens nog naar de ploeg gebracht en daarna was het voor mij over met Wanty. Sans rancune, ik heb dat aanvaard.

“Ik bleef wel verder werken aan het cyclocrossteam van Jan Tormans. Dat hebben we groter gemaakt, we hebben jeugdploeg Acrog-Balen erbij gehaald. Zo is het verhaal. Ik heb dat anderhalf jaar geleden losgelaten. Ik volg het niet meer, ik kom zelden of nooit nog naar de cross.”

Na het WK in Fayetteville kwam het nieuws dat Jan Tormans zijn crossploeg volgend jaar bij Patrick Lefevere onderbrengt: sponsoring, renners, het hele pakket.

“Jan is beginnen roepen: ik ga het zus en zo doe. De eerste week van januari heb ik Jan Tormans gezegd dat hij beter de renners eerst van zijn nieuwe plannen op de hoogte zou brengen. Ik heb aan Joran Wyseure en Emiel Verstrynge gevraagd hoe zij het zagen. Ze wilden profwielrenner worden, crosser blijven en een goed wegprogramma rijden. Bij Intermarché was er enkel een goed wegprogramma voor Quinten Hermans. Niet voor Corné van Kessel en niet voor Wyseure en Verstrynge.

“Ik was op zoek naar het mooiste pakket, sportief en financieel, voor alle vier de renners. Veel mogelijkheden zijn er dan niet. Er was Jumbo-Visma, de ploeg van de broers Roodhooft en dan was er Lefevere, als die tenminste over cross wilde praten.”

Sven Nys en Jurgen Mettepenningen waren ook geïnteresserd.

“Trek (de ploeg van Sven Nys, MG) was een mogelijkheid, zo ver ben ik niet geraakt. Jurgen Mettepenningen had het beste bod voor één of twee renners. Maar daar kon Quinten Hermans niets mee doen. Jumbo-Visma wilde graag Quinten Hermans, maar ze willen niet meer crossers in de ploeg. Dan bleven de broers Roodhooft en Intermarché over. Want die willen ook graag verder in het veldrijden, ook zonder Jan Tormans.”

De broers Christoph en Philip Roodhooft zijn de gelukkigen. Wanneer is die beslissing gevallen?

“Voor Quinten Hermans vorige week donderdag met vakantie vertrok, heeft hij me laten weten dat de broers Roodhooft zijn voorkeur kregen. Donderdag ben ik met Joran Wyseure van Emiel Verstrynge naar de service course van Alpecin-Fenix in Herentals gereden. Ze waren onder de indruk, en ik ook. Dat is daar perfect georganiseerd. We hebben het wegprogramma overlopen, ook daarover waren ze enthousiast. Emiel heeft zijn contract zondag getekend, Joran maandag.

“Wat ik het ergste vind, is dat die jongens nooit is gevraagd wat zij van de situatie vonden. Dat is een fout van Jan Tormans. En ook een fout van Bart Wellens. Jan en Bart moeten weten dat Wyseure en Verstrynge een overeenkomst hebben als onbetaalde sporter. Als ze prof kunnen worden, kunnen ze elke dag vertrekken. Tormans en Bart Wellens waren blijkbaar erg zeker van hun zaak, anders hadden ze dat wel dichtgespijkerd.

“Ik ben meteen in het gat gedoken. Ik moet een opzeg van twee weken respecteren. 20 februari in Oostmalle is de laatste cross, afgelopen maandag heb ik een aangetekende opzegbrief gestuurd naar Arcog-Balen en naar Intermarché. Ik heb gezegd dat verder onderhandelen niet meer nodig was, dat we ons besluit hadden genomen en dat de jongens weg waren op 1 maart.

“Ik heb niets gezegd over de profwielrenners Quinten Hermans en Corné van Kessel. Hun contract loopt af op 31 december. En natuurlijk gaan zij ook naar Alpecin-Fenix. Daar gaan zij het wegprogramma rijden. De deur is open om met Quinten en Corné een nieuwe crossploeg op te starten, met een nieuwe sponsor. Dat kan een nieuw gezamenlijk project worden van de broers Roodhooft en mezelf.”

Waar is Patrick Lefevere in dit verhaal gebleven?

“Hem heb ik vorige week zaterdag naar zijn voorstel gevraagd. Dat heb ik nooit gekregen. Patrick Lefevere was twee maanden geleden al op de hoogte van de nieuwe plannen. Hij heeft ruim de tijd gehad om na te denken. Hij wil op safe spelen. En hij heeft het te gemakkelijk willen doen, zonder risico. Of hij wilde eerst de handtekening van Jan Tormans hebben, waarmee hij zeker was van een nieuwe sponsor. Of hij wilde eerst met Verstrynge en Wyseure spreken. En dan zouden die zo blij zijn dat ze bij hem mochten koersen. Dat heeft Lefevere onderschat. Het is echt niet zo dat iedereen zo maar bij Lefevere wil rijden. De ene moet een knecht zijn, voor de andere is er nog geen jongerenploeg. Dat heeft Patrick wel beloofd, maar die moet er nog komen. Terwijl Verstrynge en Wyseure geen risico willen lopen. Die willen gewoon de volgende stap kunnen zetten. Het is een logisch verhaal.”

Je hebt op zere tenen getrapt. Lefevere noemt jou een ‘Hollander met een grote bek’. Daar kan je wel tegen, denk ik.

“Patrick is ook niet op zijn mond gevallen. Daar word ik niet zenuwachtig van.”

Dat Jan Tormans jou met mensenhandel associeert, moet wel pijn doen.

“Natuurlijk! Mensenhandel, dat is een heel grof woord. Erg jammer dat Jan Tormans zijn frustratie op deze manier uit. Ik vind dat Jan hier te ver is gegaan.”

Bart Wellens heeft een foto gepost, gericht aan Verstrynge en Wyseure, alsof zij hem een mes in de rug hebben geduwd.

“De vrouw van Bart heeft dat gepost. Luister, het is niet zo dat ik dit Verstrynge en Wyseure in de strot heb geduwd. Zij zijn volwassen. Ik heb ook met hun vaders gesproken. Zij vonden Alpecin-Fenix de beste keuze.”

In dezelfde shitstorm plaatst Geert Wellens op Twitter: ‘Families en huwelijken kapotmaken kan hij als de beste. Nu nog de sport.’

“Ik neem het Geert niet kwalijk, hij is niet de slimste jongen. Als het erover gaat dat mijn dochter Nancy en zijn broer Bart samen zijn geweest, nou ja. Ik heb geen rancune. Ik heb Bart ondergebracht bij Wanty, dat zegt genoeg. Ik lees al die dingen niet. Ik hoor gelukkig ook veel positieve dingen. Dat mensen blij zijn dat ik terug ben, dat er eindelijk weer leven in de brouwerij komt.”

Je hebt jouw rentree niet gemist, dat is wel waar. Je was er vijf jaar uit, nadat je jouw veldritploeg Telenet-Fidea aan Golazo en Sven Nys had verkocht. De afspraak was dat je vijf jaar uit het veldrijden zou weg blijven.

“Dat weet ik zelfs niet meer. Ik zou geen teameigenaar meer zijn. Ik ben ook geen eigenaar. Manager van renners ben ik altijd gebleven.”

Nog één dingetje om het af te leren. Lefevere zegt: in het wielrennen komt alles terug. Misschien dat jouw demarche zich in de toekomst tegen Wyseure en Verstrynge keert.

“Dat zou heel zwak zijn. Die jongens hebben niks verkeerds gedaan. Kijk, Joran en Emiel hebben donderdag telefoon gekregen van Jan Tormans. Die heeft alles terug gevraagd: gebruikte en nieuwe kleding en de fiets waarop ze hebben gereden. Dat vind ik erover. Die fiets hadden ze cadeau gekregen, een salaris hebben ze niet. En dan moeten ze dat cadeau nu ook terug geven. Tormans kan mij wel wegzetten als een profiteur, maar zoiets vind ik dan ook erg kinderachtig.”