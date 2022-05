Memorial-directeur Gevaert: ‘Ik ga niet snel de harde tante spelen, maar ik laat me ook niet in een hoek zetten’

‘Ik ben graag mama. Maar alleen de was en de plas doen, dat vind ik moeilijk.’ En dus breidde ex-atlete Kim Gevaert haar takenpakket uit. Als meetingdirecteur van de Memorial Van Damme hoopt ze een rolmodel te zijn voor de jongere generatie.

Half januari begon Kim Gevaert (43) eraan. Dan nam ze officieel de scepter over van Cédric Van Branteghem. Gisteren onthulde ze in Brussel een eerste grote naam voor de 46ste editie van de Allianz-Memorial op 2 september: Armand Duplantis. Polsstokspringer. Wereldrecordhouder en olympisch kampioen.

Net als in uw beste sprintdagen staat u weer vol in de spotlights.

Gevaert: “Ja, maar ik heb die zelf nooit opgezocht. Ik deed niet aan sport om een bekend gezicht te worden. Toen ik stopte, heb ik de belangstelling zelfs gemeden. Mijn verhuis naar Sint-Genesius-Rode, waar veel Franstaligen wonen, was een verademing. Ik werd er niet herkend. Ik ging er met Tia Hellebaut eens naar een binnenspeeltuin en ze zei: ‘Hoe kan dat nu? Niemand spreekt ons aan!’"

Hebt u lang geaarzeld om toe zeggen als Memorial-baas?

“Ik heb even getwijfeld omdat ik dacht dat het te vroeg was. Ik vreesde dat het thuis nog te druk zou zijn. Maar eigenlijk is het oké. Ofwel spring je op de trein, ofwel laat hem passeren. Ik ben erop gesprongen.”

Bob Verbeeck, de CEO van Golazo, was de man die uw naam naar voren schoof. Logisch dat hij aan u dacht?

“Ik was elk jaar betrokken bij de meeting, ik ken de sponsors allemaal, maar toch was ik verrast. Ik dacht dat ze me te veel zagen als de mama van vier kinderen. Ik werk ook als logopediste in een school in Laken dus ik zat niet echt in die wereld. Maar ik ben blij dat ze met mij in gesprek gingen over hoe ik die functie kon invullen. Dat gaf me een goed gevoel.”

U bent mama, geeft les, bent ambassadrice voor SOS Kinderdorpen en nu nog meetingdirecteur. Hoe houdt u al die balletjes in de lucht?

“Ik ben ook voorzitster van de Belgische Vereniging van Olympiërs (lacht). Ik werk nog maar één vaste dag op school, reserveer drie dagen voor de Memorial en één dag probeer ik voor mezelf te houden, om te sporten of het huishouden te doen. Nu breekt tot september een drukkere periode aan, daarna wordt het weer rustiger. En ik ben omringd door een team dat al jaren goed draait.”

Uw man is gerustgesteld?

“Ja. Al zei hij zei: ‘Je bent te braaf, Kim. Je bent niet hard genoeg voor die rol’. Dat is waar, ik ben het type dat conflicten uit de weg gaat. Dat bleek al uit de persoonlijkheidstesten die mijn coach vroeger afnam. Ik probeer altijd te verzoenen, ik ga nooit ruzie maken of snel de harde tante spelen. Maar ik laat me ook niet als een duts in een hoek zetten. Dat heb ik ook al wel bewezen.”

Armand Duplantis tijdens de Memorial 2021. Ook dit jaar wordt de Zweedse hoogspringer dé publiekstrekker in het Koning Boudewijnstadion. Beeld EPA

Kreeg u al tips en tricks van uw voorganger?

“Ja. Ik kan altijd bij Cédric terecht als het nodig is. Het is gewoon een heel nieuwe wereld die voor mij opengaat. Als atleet onderga je een meeting. Nu sta ik toch te kijken van zaken zoals de timing van de Memorial, hoe strak die is en hoe belangrijk het is om de planning aan te houden.”

Hoopte u om op een dag een functie in de atletiek op te nemen?

“Ik wilde de atletiek altijd in mijn leven houden. Zo geef ik minstens één keer per maand training aan een sprintgroepje bij Olympic Essenbeek Halle. Maar meetingdirecteur? Neen, dat zat niet in mijn hoofd. Ook al heb ik de Memorial altijd een warm hart toegedragen en zal ik er alles voor doen opdat die blijft bestaan.”

U was jarenlang atlete, dan mama. Voelde u de drang om ook in een andere rol een stempel te drukken?

“Ik heb me echt gesmeten in dat mama-zijn, maar na een tijdje bedacht ik wel: ik heb studies gedaan, ik heb van alles meegemaakt in mijn carrière als atlete, ik kan jongeren veel bijbrengen, ik wilde daar wel wat mee doen. Ik ben graag mama, maar alleen de was en de plas doen, dat vind ik moeilijk. Misschien is dat een egoïstische keuze.”

U bent de enige vrouwelijke meetingdirecteur in de Diamond League. Trots?

“Jawel. Het is belangrijk dat vrouwen in bepaalde functies een rolmodel zijn voor de jongere generatie. Voor meisjes én voor jongens, die het dan normaal vinden dat ook een vrouw meetingdirecteur of CEO kan zijn. Tegelijk hoop en denk ik wel dat ze me niet alleen kozen omdat ik een vrouw ben maar voor mijn kwaliteiten.”

De krant Le Soir vlooide uit dat slechts 14 procent van alle leden in de raden van bestuur bij Vlaamse sportfederaties vrouwen zijn. Waarom schiet dat zo traag op?

“Er spelen verschillende elementen. Soms raken ze gewoon verzeild in het huishouden of het moederschap. Soms zijn de uren moeilijk om te coachen of in een bestuursraad te zetelen. En soms hoor je: ‘We vroegen het aan een vrouw maar ze zei neen.’ Als ik die vraag had gekregen, zonder meer, dan had ik misschien ook neen gezegd. Het is niet makkelijk om die situatie te veranderen, maar het is wel belangrijk dat er meer vrouwen op zulke posities komen. Elk bedrijf is gezonder als er een goed genderevenwicht is.”

U hebt het niet moeilijk om in een mannenwereld uw draai te vinden?

“Voorlopig kreeg ik er niet mee te maken. Vraag het me nog eens nadat ik met alle meetingdirecteurs heb samengezeten, misschien piep ik dan anders (lacht). Maar als atlete werd ik als vrouw altijd goed behandeld. Daar begint het mee. Ik kreeg nooit minder aandacht of minder prijzengeld.”

Tot slot: wat verwacht u van de Belgen dit atletiekjaar?

“Ik kijk uit naar Noor Vidts en Nafi Thiam op de kampioenschappen. Noor is van Vilvoorde. Ze zei me onlangs dat zij ons vroeger met de atletiekclub op de luchthaven stond op te wachten om ons te feliciteren. Ik ben ook benieuwd naar de prestaties van de aflossingsploegen; het EK kan een feest worden. Hopelijk raakt Cynthia Bolingo fysiek snel in orde.”