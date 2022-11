Meesseman klaar voor debuut bij nieuwe club Fenerbahçe: ‘Hopelijk houdt Griner het vol in de cel’

Emma Meesseman (29) is stilaan aan haar rentree en debuut toe bij de Turkse club Fenerbahçe. Als het vandaag niet is, dan wel over een week. De spierscheur die zes weken terug haar WK en dat van de Belgian Cats verpestte, is genezen.

Meesseman kiest er de steden wel uit. Chicago vond ze al hectisch, maar wat dan te denken van Istanboel? De Turkse miljoenenstad is sinds een week de nieuwe habitat van de kapitein van de Cats. “Ik heb de indruk dat ik naar steden trek waar ik vooral niet in wil rijden”, zegt ze met een lach. “In Jekaterinburg vond ik het in de winter ook prima om de auto te laten staan maar hier... ik ga er zelfs niet aan beginnen. Sinds gisteren ken ik trouwens de weg naar de zaal. Vijf minuten wandelen en ik ben er.”

Het is toch wel wennen voor Meesseman. Zes jaar speelde ze in het truitje van de Russische club. Met Jekaterinburg reeg ze de titels aan elkaar, ook in de Euroleague. Die zekerheid heeft ze met Fenerbahçe nu niet. “Ekat koos er opzettelijk voor om z’n topspeelsters zo lang mogelijk te houden. Dat maakte dat we op elkaar ingespeeld waren, dat er continuïteit was. Bij Fenerbahçe ontbreekt dat nog. Ze wisselen veel meer van buitenlandse speelsters en coaches. Maar ik sluit niet uit dat we de Final Four halen. Het enige positieve aan de uitsluiting van de Russische clubs is dat alles open ligt. Het is onmogelijk te voorspellen wie de Euroleague zal winnen.”

Griner

Bij Jekaterinburg trainde Meesseman al die jaren met Brittney Griner, die net als de Ieperse besliste om Rusland te ontvluchten net voor de inval in Oekraïne. In haar handbagage werd 0,7 gram cannabisolie ontdekt en de Amerikaanse werd tot negen jaar cel veroordeeld. Beroep haalde niets uit en woensdag werd Griner naar een strafkamp ergens in Rusland overgebracht. Haar enige kans om voortijdig vrij te raken, lijkt te bestaan in een gevangenenruil.

Meesseman: “Het is gewoon supertriest. Er gaat geen dag voorbij zonder dat ik aan haar denk. Voor haar verjaardag heb ik haar een briefje gestuurd. Zit maar eens in haar situatie... No way dat Rusland haar zou laten gaan maar het doel van dat beroep was om haar verhuis naar een strafkamp zo lang mogelijk uit te stellen. Daar zijn de levensomstandigheden toch een stuk harder. Normaal duurt zo’n transfer weken of maanden maar met BG ging dat plots supersnel. Je voelt dat het louche is. En dat voor 0,7 gram. Dat is geen negen jaar waard.

“‘Griner moest dat maar niet doen’, lees ik soms. Kijk, wie een paaltje omver rijdt verdient toch niet dezelfde straf als iemand die onder invloed een dodelijk ongeval veroorzaakt en vluchtmisdrijf pleegt? Ach, ik moet stoppen met zulke reacties te lezen. Hopelijk houdt Griner het vol. De laatste keer dat ze haar vrouw sprak, zag ze het al minder zitten. Wie weet wat er in haar hoofd omgaat? Brittney is een sterke vrouw, met een groot maar ook met een klein hartje. Ik ken haar als een zachtaardig persoon, die veel om anderen geeft.”

Meesseman ruilde dus Rusland in voor Turkije en dat betekende ook een financiële aderlating. “Dat weet je zodra je Ekat verlaat. Nergens word je als speelster beter betaald dan daar. Op zich kan je in Rusland ook wel basketten. Ik ken twee-drie Amerikaanse speelsters die het doen. En ook enkele Europeanen. Maar mijn geweten laat dat niet toe.”

Omgekeerd zijn er haast geen Russische speelsters die bij een buitenlandse club tekenden, wat in theorie wel kan. De regels zijn namelijk niet dezelfde voor alle Russische sporters. Zo kunnen tennissers of voetballers probleemloos hun boterham verdienen, maar kunstschaatsers of atleten zijn wél geband. Meesseman: “Dat is al absurd op zich. Ik begrijp wel waarom ze die sancties opleggen aan Rusland. Het is geweten dat sport voor Poetin altijd heel belangrijk was, dat het een stokpaardje is. Hij wil dat zijn atleten internationaal bij de allerbesten zijn. Zo proberen ze hem te raken.

“Maar ik ken zelf geen enkele speelster die Poetin al heeft ontmoet. Voor mij zijn dat vrienden, niet die Russen. Ik hoop daarom dat ze zo snel mogelijk weer toegelaten worden. Zeker als je weet hoeveel jong talent er in dat team zit. De wereld gaat er helaas geen getuige van zijn want voor Parijs 2024 kunnen ze zich door die ban niet kwalificeren.”

Belgian Cats

België ligt voorlopig wel op schema. Eind november staat voor de Cats een nieuw luik in de voorronde van het EK 2023 op het menu. Meesseman zal erbij zijn, nu de spierscheur in haar kuit genezen is. Het was pas de eerste keer dat ze zo lang buiten strijd was. “Het is makkelijk praten achteraf maar al bij al was het geen grote verrassing dat ik me op het WK blesseerde,” zegt ze. “Ik weet één zaak: nooit werk ik nog de hele WNBA-competitie af om dan meteen voort te reizen naar een groot toernooi. Alle WNBA-speelsters zaten kapot op dat WK.

“Ik vraag me ook echt af wie dat schema heeft bedacht. Vijf matchen op zes dagen in de poules. En wie de finale wilde halen, moest er acht op tien dagen spelen. Knettergek en onmenselijk. Met als resultaat dat op het WK niemand z’n gebruikelijke niveau haalde.”

Ook Meesseman niet, zo valt van haar stats af te lezen: 5,8 punten gemiddeld per match. “Ik wist dat ik moe was op dat WK en dat vertaalde zich in de afwerking maar ik ben het type speelster dat zich dan uitleeft op andere domeinen. Ik heb dat bewezen met mijn steals, assists en rebounds. Daar was ik wel op de afspraak. Ik had bij Chicago ook een defensievere rol en ik had geen tijd om dat op het WK met de Cats meteen om te zetten in scorend vermogen. Maar ik was zeker niet depressief omdat ik minder scoorde dan anders. Onze uitschakeling lag ook niet alleen daaraan. Het samenspel was er gewoon niet.”

Meesseman lag er niet van wakker zoals na de Spelen. Toen had ze maanden nodig om de olympische eliminatie te verteren. “Het was anders. Door mijn blessure, door dat speelschema... Het was alles samen. Zo zat er op dit WK niet meer in dan er is uitgekomen. In Tokio had ik dat gevoel niet. Ik kan altijd accepteren dat een ander team beter is maar op de Spelen was Japan dat niet. We sloten het WK uiteindelijk als vijfde af. Voor de buitenwereld dik oké, maar dat volstaat niet om te zeggen dat alles goed was.”

Voor de bond bleek het alvast ontoereikend: coach Valéry Demory kreeg twee weken terug zijn ontslag, na amper één jaar dienst. Officieel omdat de Fransman slecht communiceerde. Meesseman knikt: “Ik kan me in die uitleg vinden. Communicatie was altijd al een sterk punt bij de Cats maar niet bij Demory. Meer wil ik daar niet over kwijt.” Zijn assistent Rachid Meziane neemt voorlopig over als head coach en zal de Cats in Leuven leiden tegen Noord-Macedonië (24/11) en Bosnië-Herzegovina (27/11).

Voorlopig zit Emma Meesseman met haar hoofd nog in Istanboel, klaar om te debuteren. Is ze ook klaar voor de heksenketel? “Geen idee. Het is de eerste keer dat ik voor een club speel die zulke vurige fans heeft. Ik laat me vertellen dat Fenerbahçe over alle sporten heen 25 miljoen fans telt. Er komt wel wat volk kijken naar onze matchen, maar het is niet gezegd dat ze de basketbalregels kennen. Een ploegmaat zei me dan weer dat ik beter geen rode schoenen draag: geel en rood zijn de kleuren van aartsvijand Galatasaray. En ik werd ook gewaarschuwd voor sociale media. Als je goed speelt, willen ze allemaal met je trouwen en na een mindere zijn ze klaar om te scheiden.”