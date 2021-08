Meesseman kijkt al vooruit: ‘Nieuwe puzzel leggen, met ervaring en jong talent’

Hoe ze terugblikte op de laatste fases van de wedstrijd? “Eerlijk? Niet. Het is al moeilijk genoeg. Je kunt blijven piekeren voor de rest van je leven, maar daar schiet je niets mee op. Ik herbekijk voorlopig geen beelden en ga niet elke lay-up, elk shot, elke fout of vrijworp bestuderen. Het zou mezelf onnodig veel pijn bezorgen. Tuurlijk kan je je afvragen ‘what if’? Maar tegelijk is het de meest nutteloze vraag. Soms is het beter om met dertig punten verschil te verliezen dan met één. Dan is het tenminste duidelijk wie de sterkste ploeg is.

“Nu zal het nog efkes zeer doen. En we zullen nooit vergeten wat hier misschien nog mogelijk was. Dit was een unieke kans. Maar ik denk dat we de ontgoocheling na verloop van tijd wel zullen kunnen omzetten in trots, op het parcours dat we hebben afgelegd.”

Meesseman heeft wel een goed oog in de toekomst van het Belgische vrouwenbasket, dat ze voor een groot deel ook mee verder zal dragen. “We zullen moeten herbeginnen op het punt waar we vijf jaar geleden stonden. Er zal een nieuwe puzzel moeten worden gelegd met een mix van ervaring en jong talent, dat wel degelijk voorhanden is. Een nieuwe identiteit kweken ook, onvermijdelijk met nieuwe speelsters. En Ann zal moeten worden vervangen.” Door Meesseman? “Neen, laat mij maar gewoon Emma zijn. Niet de nieuwe Ann.”