Meer Schreuder dan Hoefkens: een inkijk in de aanpak en tactiek van kersvers Club-coach Scott Parker

Voor de ene is het saai, de andere vindt zijn aanpak dan weer interessant. Een blik op de filosofie van de nieuwe Club Brugge-coach Scott Parker, die straks teruggrijpt naar de controle en het balbezit van Alfred Schreuder.

Veel tijd heeft hij niet, toch is het uitkijken met welke ideeën kersvers coach Scott Parker Club Brugge straks het veld instuurt. Hoewel het hogere doel - te allen tijde dominant zijn - straks overeind blijft, wordt het voor Hans Vanaken en co straks een derde keer aanpassen in één jaar tijd. Met meer oog voor het resultaat dan voor de manier waarop.

Daar waar Carl Hoefkens Club Brugge hoger dan ooit wou zien voetballen, neigt de filosofie van Scott Parker meer naar die van Alfred Schreuder. Met veel balbezit en mensen rond de bal, met veel ‘nutteloze’ loopacties met de bedoeling de tegenstander te vermoeien en op de juiste momenten toe te slaan. Zonder daarbij de controle te verliezen of onnodige risico’s te nemen.

Waarnemers vinden Parker veeleer een pragmatische coach dan een aanvallende. Die er niet voor terugdeinst om met een voorsprong op zak de boel dicht te gooien. Bij Fulham en Bournemouth resulteerde dat in conservatief voetbal: verzorgd, maar – zo luidt de kritiek – ook traag. Daar waar Hoefkens in balverlies voor hoge druk koos, neemt Parker vaker een afwachtende houding aan. Gespecialiseerde websites zagen de voorbije seizoenen hoe teams eenvoudig van onder de druk van Parker uit voetbalden wanneer de Engelse coach ervoor koos om de tegenstander wél bij de keel te grijpen.

De favoriete formatie van Parker? De klassieke 4-3-3, met twee controlerende middenvelders. Al greep hij vooral in zijn Premier League-seizoen bij Fulham geregeld terug naar een 3-4-1-2 of 3-5-2-systeem. Beide varianten kwamen zowel bij Clement, Schreuder als bij Hoefkens aan bod. Die laatste koos in de eindejaarsperiode opnieuw voor vier verdedigers, zonder veel succes. Parker heeft vooral succes geoogst in een 4-2-3-1-formatie met twee brekers op het middenveld. In het geval van Bournemouth Lewis Cook en Jefferson Lerma, die in balbezit elk een andere rol vervulden. Cook zakte terug naar de defensie om mee de opbouw te verzorgen. Lerma probeerde met loopacties ruimte te maken voor andere spelers. Sleutelposities die alvast door Onyedika enerzijds en Nielsen of Rits anderzijds ingevuld kunnen worden.

Vanaken in de zone van de waarheid

Aanvallen doet Parker het liefst vanaf de flanken. Met backs die de vleugelspitsen overlappen, waar zowel Meijer op links als Mata op rechts toe in staat zijn. Voor Odoi, die dik vijftig matchen onder Parker speelde, is dat minder het geval. Al koos Parker vaak voor één aanvallende vleugelverdediger en één die zich beperkte tot het defensieve werk. De overlap kwam in dat geval van een van de centrale middenvelders, zoals bij Bournemouth door de eerder vermelde Lerma gebeurde. Een rol die bij Club voor Nielsen kan weggelegd zijn, die net als Vormer destijds vaak via de rechterzijde infiltreert. Nog houdt Parker ervan zijn offensieve middenvelder dicht bij de centrumspits te laten spelen. Dat zal alvast een belangrijke nuance zijn ten opzichte van het plan van Schreuder, onder wie Hans Vanaken lager stond dan ooit bij Club.

“Niet geschoten is altijd mis?” Het geldt niet voor de aanpak van Parker. De kwaliteit van een kans is voor hem belangrijker dan de kwantiteit, wat zich liet voelen in het totale aantal schoten van zijn teams. Hij volgt daarmee een internationale trend: WK na WK noteren we minder doelpogingen, hoewel het aantal goals licht stijgt.

Critici vonden dat Parker er evenwel in overdreef. Het leek alsof Bournemouth in het promotiejaar altijd de perfecte goal wilde scoren. ‘The Cherries’ finishten in 2021-2022 als tweede in de Championship, goed voor rechtstreekse promotie. Ze scoorden evenwel 74 goals in 46 matchen, het tweede meeste van de competitie. Waarnemers van Bournemouth en Fulham zagen ook dat diepgang weinig belangrijk was onder Parker. Veeleer ging hij op zoek naar een overtalsituatie in en rond de box. Laat diepgang nu net hetgeen zijn waar Club Brugge de voorbije tijd allesbehalve in uitblonk.

Fysiek top, jeugd aan zet

Nog twee stokpaardjes van Parker. Zijn kern moet op fysiek vlak top zijn, terwijl hij de jeugd en de ontwikkeling daarvan hoog in het vaandel draagt. “De voorbereiding was een van de meest intensieve die zijn spelers hebben meegemaakt”, klonk het bij een clubwatcher van Bournemouth na vorige zomer. Dat hoeft alvast geen probleem te zijn voor dit Club, dat al jarenlang de beste fysieke parameters kan voorleggen in onze competitie. Alfred Schreuder ondervond bij zijn intrede in Brugge dat de kern veel fitter was dan die van FC Barcelona. De jeugd, dat is ook waar Club al jaren op inzet. Het merendeel van de basisspelers is nog geen 23 jaar oud.

Afwachten of de spelerskern van Club zich straks comfortabel voelt bij het controlevoetbal van Parker. Onder Schreuder leidde dat tot weinig attractief spel, maar wel tot resultaatvoetbal. En net dat ontbrak de jongste maanden bij Club. Hoefkens’ team was bij vlagen impressionant in het druk zetten en dominant zijn, maar kon de filosofie van de ontslagen coach nooit een ganse match, of zelfs niet in grote delen van de match, uitvoeren. Of ‘Parkerball’ straks aanslaat in Brugge, zullen we tegen het einde van deze maand stilaan ondervonden hebben.