Medicijn tegen spasmen duikt op in peloton: ‘Dit is raar’

Het onderzoek gebeurde op verzoek van de Franse politie. Zij vroegen een gespecialiseerd labo om een aantal haarstalen van profrenners te testen op tizanidine. Dat is een medicijn dat MS-patiënten gebruiken als spierontspanner. Het helpt om spasmen te onderdrukken. In drie stalen werden resten van het medicijn teruggevonden.

In het verslag wordt verwezen naar een internationale wielerronde van drie weken in Frankrijk, de Tour dus. Al snel werd de link gelegd met de inval bij Bahrain-Victorious tijdens de zomer, maar dat is voorbarig. Het is wachten op meer details.

Het is ook niet zeker of er strafbare feiten werden gepleegd. Tizanidine, beter bekend onder de merknamen Sirdalud of Zanaflex, staat niet op de verboden lijst van het wereldantidopingagentschap WADA maar is ook niet vrij in de apotheek te verkrijgen. Er is een doktersvoorschrift nodig.

Alarm bij WADA

“Dit is de eerste keer dat ik hoor dat het middel door atleten gebruikt zou worden”, zegt Van Eenoo, hoofd van het Gentse antidopinglab. “Het is geen product waar wij automatisch op screenen. Dat mag zelfs niet: medicijngebruik valt onder de privacy van een persoon. Wij zoeken alleen naar verboden middelen.”

Uiteraard kijkt ook Van Eenoo vreemd op wanneer een medicijn voor MS-patiënten nu zou opduiken in het peloton. “Dat is raar”, zegt hij. “Ik vermoed dat dit een alarm zal doen afgaan bij het WADA. Wellicht zullen zij nu nader onderzoeken of het medicijn prestatiebevorderende eigenschappen heeft.”

Een spierontspanner zou bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden als hulpmiddel om massages efficiënter te maken. Het WADA zal normaal ook onderzoeken of tizanidine gevaarlijk is. “Ik ben geen dokter”, aldus Van Eenoo. “Maar mijn boerenverstand zegt me dat het nooit een goed idee is als een gezond persoon medicijnen gaat gebruiken die hij niet nodig heeft.”