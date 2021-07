Medaillekansen van Belgische 4x400 gemengd slinken door procedure VS

World Athletics vond het een goed idee om op dag één al een aflossingsproef te programmeren: de 4x400 meter gemengd. Een discipline die haar olympische vuurdoop kent.

Voor een land als België is dat een catch 22, want wie stel je op? Jonathan Sacoor, Kevin Borlée en Cynthia Bolingo moeten alle drie nog individueel lopen. Ze zijn ook van groot belang voor de Belgian Tornados en de Belgian Cheetahs. Dus kozen coaches Jacques Borlée en Carole Bam voor een onuitgegeven kwartet: Alexander Doom, Imke Vervaet, Camille Laus en Jonathan Borlée, die sinds 7 maart niet meer in competitie is uitgekomen.

“Ik heb nog altijd last aan mijn pees, maar ik heb aanvaard dat ik me geen 100 procent meer zal voelen”, zei Borléé. “Ik bijt wel op mijn tanden.”

Het was Borlée niet aan te zien dat hij afzag. Laus lanceerde hem in vierde positie en als een speer snelde hij in een Belgische recordtijd (3:12.75) naar de derde plek. Dat volstond.

Bolingo weer fit

Nog geen tien minuten later kwam het nieuws dat de VS eruit lagen na een foutieve wissel, net als de Dominicaanse Republiek, dat tweede werd. Borlée: “Ik wist het al tijdens de race. Ik had gezien dat de Amerikaanse buiten de wisselzone stond. De Dominicanen stelden zich ook niet juist op. Daarom heb ik in de slotmeters ingehouden. Het was al binnen.”

Beide landen gingen echter met succes tegen hun diskwalificatie in beroep en lopen vandaag toch de finale.

“Daarin is alles mogelijk”, zei Laus. “We gaan er niet aan beginnen met het idee van vierde, vijfde of zesde te worden. Neen, we gaan voor een medaille.” Ook Borlée sluit niks uit. “Het zal een strijd van jewelste worden en het minste foutje is fataal.”

Vraag is welke strijders de coaches straks de arena in sturen. Bolingo? De medische dienst zette alvast het licht op groen. Ze heeft geen last meer van de verrekking aan haar hamstrings van tien dagen terug. En wat met Kevin Borlée, de kampioenschapsloper bij uitstek? Zondagochtend al staan de reeksen van de 400 meter op het menu, dat is heel kort dag. Het belooft een boeiend schaakspel te worden.