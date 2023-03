Mbaye Leye niet langer coach van Zulte Waregem, ‘Essevee-iconen’ D’Hollander en De fauw nemen over

Leye, die in zijn spelerscarrière ruim 200 matchen speelde bij Zulte Waregem, werd begin dit seizoen aangesteld als trainer van Essevee. Na een zege tegen Seraing op de openingsspeeldag ging het al snel bergaf. Vanaf de vijfde speeldag kwam het nooit weg van de drie laatste plekken, ofwel de degradatieplaatsen. Met 5 zeges, 8 draws en 16 nederlagen staan de West-Vlamingen momenteel op een zeventiende plek. Afgelopen weekend verloor het in eigen huis nog met 2-6 van AA Gent. Ook Leyes assistent Patrick Asselman wordt aan de deur gezet.

“Standvastigheid en vastberadenheid zitten in het DNA van SV Zulte Waregem. Dat Leye dan toch wordt vervangen, heeft alles te maken met het feit dat de club elke kans op een verlengd verblijf in 1A wil grijpen”, klinkt het in een mededeling. “Tijdens de wintermercato kreeg het team een kwaliteitsinjectie met de komst van Ruud Vormer, Karol Fila en Christian Brüls. Het bestuur ondernam verschillende initiatieven die de groep tegelijk vertrouwen moesten geven én scherp krijgen. De spelers en de club stonden tot het laatste moment achter hun trainer, die zich de voorbije maanden opnieuw liet zien als een echte clubman. Essevee bedankt Leye en Asselman voor hun enorme inzet die ze dag en nacht toonden. Maar de verwachte resultaten kwamen er niet.”

Mbaye Leye. Beeld Photo News

Al twaalfde coach

Frederik D’Hollander krijgt nu in eerste instantie de taak om de wedstrijd van zaterdag tegen Standard voor te bereiden. “Essevee-icoon D’Hollander kent het Belgische voetbal door en door, hij is vertrouwd met de spelerskern van Essevee en heeft met Davy De fauw een tweede Essevee-icoon aan zijn zij die al ervaring heeft op het hoogste niveau. Met hun komst en de recuperatie van enkele sterkhouders blijft Essevee geloven dat het ook volgend seizoen nog in 1A zal aantreden.”

Leye is de twaalfde coach die dit seizoen moet vertrekken in de Jupiler Pro League. Eerder kregen ook Karim Belhocine (Kortrijk), Dominik Thalhammer (Cercle Brugge), Danny Buijs (KV Mechelen), Edward Still (Charleroi), Bernd Storck (Eupen), Felice Mazzu (Anderlecht), José Jeunechamps (Seraing), Yves Vanderhaeghe (Oostende), Adnan Custovic (Kortrijk), Carl Hoefkens en Scott Parker (beiden Club Brugge) de bons bij hun club.

Leye en De fauw. Beeld BELGA